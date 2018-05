Cerca de 600 convidados irão encher a Capela de S.Jorge, no Castelo de Windsor, este sábado, para o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle. A cerimónia de uma hora começa ao meio-dia e será seguida de um desfile de coche pelas ruas de Windsor.

O casamento do filho de Carlos e Diana, sexto na linha de sucessão, é um dos eventos mais aguardados dos últimos tempos, movendo milhares de pessoas até Windsor, para presenciar a passagem dos noivos. Por todo o mundo, milhões de pessoas irão seguir a cerimónia em directo. O PÚBLICO vai acompanhar os eventos do dia ao minuto.

Veja como se vai organizar o dia:

9h – Os membros do público que foram convidados a assistir à cerimónia no interior do castelo começam chegar;

9h30 – 11h – Os convidados chegam de autocarro, reúnem-se na Torre Redonda e entram na Capela pelo Pórtico Galileia;

11h20 – Começam a chegar os membros da família real. Alguns chegam de carro e outros a pé, dirigindo-se à Capela de S. Jorge pela entrada sul. De acordo com o protocolo, a rainha é a última a chegar;

12h – Início da cerimónia de casamento, na Capela de S. Jorge, conduzida pelo reverendo David Conner. O reverendo Justin Welby, arcebispo da Cantuária, irá unir o casal em matrimónio e a homilia ficará a cargo do bispo Michael Bruce Curry;

13h – Já casados, Harry e Meghan vão desfilar de coche, saindo da Capela de S. Jorge e passando pelas ruas de Windsor num percurso que terá uma duração aproximada de 25 minutos;

13h30 – Por volta desta hora, os noivos terão regressado ao Castelo de Windsor, onde os convidados estarão à espera do casal, para se iniciar a primeira recepção, no Salão de S. Jorge. A rainha Isabell II é a anfitriã do evento;

Por volta das 19h – No final da tarde, haverá uma segunda recepção privada para família e amigos mais próximos do casal. O evento acontece na Frogmore House, uma propriedade da coroa – onde Harry e Meghan tiraram as fotografias de noivado –, a pouco mais de um quilómetro do Castelo de Windsor. Apenas cerca de um terço (200) dos convidados para a cerimónia foram também escolhidos para a segunda recepção.

