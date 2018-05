O príncipe Harry e a namorada, a actriz Meghan Markle, apareceram juntos pela primeira vez em público no final de Setembro passado. Durante um jogo do torneio Invictus Games – fundado em 2014 pelo príncipe e dedicado aos veteranos de guerra – os dois trocaram sorrisos, saindo, no final, de mãos dadas. Estavam juntos desde Novembro de 2016.

PUB

Um ano depois de se terem conhecido, a 27 de Novembro de 2017, o casal anuncia o noivado. Antes disso, coube ao pai do noivo anunciar o casamento do seu filho mais rebelde. Nesse dia, Harry, 33 anos, declarava que estava "feliz por anunciar" o noivado e que já recebera a aprovação dos pais da namorada, assim como da rainha, sua avó. Depois do nascimento do seu sobrinho Louis, no final de Abril, Harry passou para sexto na linha de sucessão ao trono britânico.

No mesmo dia, ao final da tarde, o casal deu a sua primeira entrevista à BBC onde contou como tudo começara, como se conheceram, como Harry nunca tinha ouvido falar de Meghan, como foi a viagem ao Botswana e como o príncipe a pediu em casamento.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A 15 de Dezembro, o casal anuncia a data do casamento, 19 de Maio de 2018. A casa real paga a despesa, sabe-se ainda. Meghan Markle, 36 anos, divorciada, não é anglicana e, por isso, em Março, foi baptizada e crismada para se preparar para o casamento. Também receberá a nacionalidade britânica.

Ao longo dos últimos meses, o casal tem feito uma vida pública em comum, com Meghan a acompanhar o noivo em diferentes eventos.

PUB