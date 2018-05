Sérgio Sousa Pinto sobre Angola: “Só faltava terem dançado”

O deputado socialista Sérgio Sousa Pinto diz que ficou "surpreendido" com a reacção de "agentes políticos geralmente tão prudentes em relação a decisões do poder judicial". " Não porque a solução seja negativa ou positiva, mas porque não percebo como é que agentes políticos geralmente tão prudentes em relação a decisões do poder judicial, que gostam de enfatizar que “à política o que é da política e à justiça o que é da justiça”, de repente se pronunciem com um entusiasmo quase infantil — só faltava terem dançado apopleticamente, tão transidos estavam de felicidade por aquela decisão do poder judicial", disse em entrevista ao PÚBLICO e à Renascença.