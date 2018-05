A Fundação Calouste Gulbenkian inaugura esta sexta-feira um evento especial para celebrar a noite dos Museus. O mote é a exposição Pós-Pop. Fora do Lugar Comum, que decorre na galeria principal até dia 20 de Setembro.



Com a curadoria de Ana Vasconcelos e Patrícia Rosas, esta mostra de arte reúne trabalhos de 47 artistas, alguns inéditos, entre portugueses e ingleses.



O regresso do PÚBLICO a esta exposição teve como propósito o facto de, pela primeira vez, a Gulbenkian abrir as portas para a noite dos Museus -- as exposições permanentes poderão ser visitadas, gratuitamente, até às 21h. O serão Pós-Pop só termina à meia-noite e inclui visitas temáticas, uma tertúlia, um menu gastronómico, concerto de jazz e DJing com música dos anos 60 e 70.



As visitas serão orientadas pelo designer Filipe Faísca, pelo realizador João Canijo e pela escritora Maria Teresa Horta; a tertúlia terá como moderadora Anabela Mota Ribeiro, à conversa com Manuel Costa Cabral, Eduardo Batarda, Manuel Baptista, Teresa Magalhães e Sérgio Pombo.



Neste vídeo, Ana Vasconcelos fala da exposição e explica o que podemos esperar da noite de sexta-feira, Dia Internacional dos Museus.