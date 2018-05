É um “paliativo” ou “uma achega”, mas não resolve o problema de fundo. É assim que os estudantes analisam o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), apresentado nesta quinta-feira pelo Governo em Coimbra.

A estratégia dada a conhecer pelos secretários de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Habitação e da Juventude e Desporto prevê que universidades e politécnicos tenham acesso a mecanismos de reabilitação de edifícios e contempla também incentivos fiscais a privados que arrendem a preços acessíveis.

No entanto, os governantes não explicaram ao certo que impacto terá o PNAES no número de camas das residências universitárias, nem a partir de quando se fará sentir o seu efeito.

Também não avançaram com uma previsão da adesão dos privados ao Programa de Arrendamento Acessível, numa altura em que o turismo mantém alta a pressão sobre as rendas da habitação em cidades como Porto e Lisboa.

Para a reabilitação de edifícios, as instituições de ensino superior podem recorrer ao Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado (FNRE) ou ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFFRU). Através do FNRE, as universidades, politécnicos, municípios ou IPSS podem “entregar os seus imóveis devolutos ou disponíveis ao fundo”, que, por sua vez, “irá reabilitá-los” e colocá-los “no mercado de arrendamento a custos acessíveis”, explicou a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho aos jornalistas.

Já o IFFRU, acrescenta, “poderá ser mobilizado para a reabilitação de imóveis devolutos mas também para a reabilitação das residências que existem actualmente”.

A secretária de Estado do Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, reconhece que “a oferta de residências é manifestamente escassa”, pelo que o sector privado é também incluído no PNAES. Isso acontece através do Programa de Arrendamento Acessível, que prevê a disponibilização de quartos ou casas a “preços reduzidos” com benefícios fiscais para o proprietário, como um “regime de isenção” do IMI. Para os estudantes, há a possibilidade de deduzirem os encargos com a renda em sede de IRS.

“A solução de fundo fica por dar”

Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior mostram que apenas 12% dos estudantes deslocados estão alojados em residências universitárias.

As organizações de estudantes de Lisboa, Porto e Coimbra entendem que as medidas são insuficientes. “A solução de fundo fica por dar”, sintetiza o presidente da Associação Académica de Coimbra, Alexandre Amado.

Apesar de encontrar aspectos positivos, como os descontos no IRS e IMI, há ainda questões que “estão por compreender”. Por exemplo, com que regras poderão as instituições de ensino superior aceder ao fundo de reabilitação, questiona o presidente da Federação Académica de Lisboa (FAL), João Rodrigues.

Na opinião dos estudantes, há outra questão mais urgente: O próximo ano lectivo começa em menos de quatro meses e as soluções apresentadas não garantem um aumento imediato no número de camas disponíveis nas residências universitárias. “Temos com certeza estudantes que não vão poder usufruir destas iniciativas legislativas”, sublinha o dirigente da FAL.

O presidente da Federação Académica do Porto, João Pedro Videira, refere que “qualquer medida” que ajude a resolver “o problema do alojamento no ensino superior é positiva”. Lembra no entanto que há quartos a 300 euros no Porto – “metade do ordenado mínimo” – e estima que o PNAES “só terá efeitos concretos daqui a um ano e meio, dois anos”.

