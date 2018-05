O porta-voz do CDS-PP, João Almeida, criticou esta quinta-feira o Governo por ter as "prioridades erradas" ao "bater recorde" de nomeações para gabinetes ministeriais ao mesmo tempo que se vive numa falta de meios e de profissionais em áreas como a Saúde.

O deputado falava aos jornalistas no Parlamento, a propósito de uma notícia da revista Sábado sobre as nomeações feitas pelo Governo para os gabinetes e em que António Costa surge com o número mais elevado de nomeações face a primeiros-ministros anteriores.

“Este Governo bateu recordes negativos de nomeações não só face ao governo anterior como ao de José Sócrates”, salientou João Almeida, referindo que “nos hospitais se discute a falta de meios” e que o Governo também defende a devolução do corte de 5% aos membros dos gabinetes.

“Estas prioridades do Governo estão erradas”, afirmou. O deputado referiu que no Governo PSD/CDS houve “práticas de transparência” nas nomeações e que foi criada a CReSAP para a selecção dos altos funcionários públicos.

