A líder do CDS-PP anunciou a criação de um fórum para a reforma da justiça, um grupo de trabalho no partido, com vista a apresentar propostas sobre a matéria até ao final da legislatura. O anúncio da iniciativa partidária foi feito depois de uma audiência com o Presidente da República em Belém.

O grupo de trabalho fará uma reflexão sobre a matéria e será coordenado por Rui Medeiros, jurista e independente. Assunção Cristas, no final de uma audiência de mais de uma hora com Marcelo Rebelo de Sousa, colocou o processo de revisão constitucional em banho-maria, depois da rejeição formal do PS e da provável discordância do PSD.

Para já, a líder do CDS quer fazer o “trabalho de casa”. Quando esse trabalho estiver feito “avaliamos se avançamos” com a proposta de revisão constitucional, afirmou Cristas aos jornalistas.

Assunção Cristas pediu uma audiência ao Presidente da República depois de ter vindo a público o caso dos alegados pagamentos mensais ao ex-ministro da Economia, Manuel Pinho. É o tiro de partida para uma agenda dedicada à Justiça nas próximas semanas. O pedido de audiência também surge depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter defendido, em entrevista ao PÚBLICO, que os partidos podem legislar sobre medidas de combate à corrupção sem esperar pelo desfecho de casos concretos.

Logo depois do pedido de audiência a Marcelo, o líder da bancada do CDS Nuno Magalhães desafiou as restantes bancadas a desencadear um processo de revisão constitucional. Mas até agora as respostas foram negativas.

