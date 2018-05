Nova eupução no vulcão Kilaeua

O geofísico Mike Polan, do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), confirmou esta nova erupção, salientando que mais de 12 fissuras foram detectadas nos últimos dias e terão lavrado valas com quilómetros de diâmetro na zona Noroeste da cratera Halemaumau, cuspindo lava para as imediações e atingindo 26 habitações e uma dezena de outros edifícios. As áreas circundantes foram todas evacuadas – até agora, foram já retiradas 1700 pessoas que ainda não foram autorizadas a regressar a casa e estão detectadas 20 fissuras que estão a expelir lava.

Entretanto, as autoridades norte-americanas emitiram um “alerta vermelho”, que significa que “uma grande erupção vulcânica está iminente ou a ocorrer”. Segundo a USGS, “a erupção de cinza aumentou de intensidade” desde terça-feira de manhã e “a nuvem de cinza tem já entre três mil e seis mil metros de altura”.

Na manhã desta quinta-feira, a cratera Halemaumau expeliu também algo que, de acordo com Serviço Geológico dos Estados Unidos, não era visto há mais de um século: grande projécteis de cerca de 60 cm, do tamanho de fornos de microondas, refere a Reuters.

O vulcão, que se situa no sudeste da Grande Ilha do Havai, entrou em erupção a 3 de Maio. É um dos mais activos no mundo e um dos cinco existentes no arquipélago norte-americano.