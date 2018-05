O piloto estónio Ott Tänak (Toyota) venceu esta quinta-feira a superespecial de Lousada, percorrendo os 3,36 km em 2.34,3 segundos, no arranque do Rali de Portugal, sucedendo ao belga Thierry Neuville e ao norueguês Mads Ostberg (vencedores "ex-aequo" em 2017). Tänak superou o pentacampeão do rali português Sébastien Ogier (Ford), por 0,4 segundos, exactamente o mesmo tempo conseguido por Teemu Suninen (Ford), dando continuidade à vitória na quinta prova do Mundial WRC, na Argentina.

PUB

Ogier prometeu dar o melhor neste ano que pode ser histórico caso alcance o sexto triunfo, recorde absoluto depois de há um ano ter igualado a marca de Markku Allen.

O rali segue amanhã para o Alto Minho, para uma dupla passagem dos troços cronometrados de Viana do Castelo, Caminha e Ponte de Lima, antes da Porto Street Stage, ao fim do dia.

PUB

Duas passagens por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante (especial mais longa) preenchem o sábado, ficando cinco das 20 classificativas para domingo: o sempre espectacular salto em Fafe, que terá duas passagens, sendo que uma será a power stage, para além dos troços Luílhas e Montim.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

1. Ott Tänak/Martin Järveoja, Est (Toyota Yaris), 2.34,3 minutos

2. Teemu Suninen/Mikko Markkula, Fin (Ford Fiesta), a 0,4s.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Ford Fiesta), m.t.

4.º Kris Meeke/Paul Nagle, GB/Irl (Citroën C3), a 1,4s.

Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger, Nor (Hyundai i20), m.t.

6.º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Bel (Hyundai i20), a 1,5s.

7.º Elfyn Evans/Craig Parry, GB (Ford Fiesta), a 1,6s.

Dani Sordo/Carlos del Barrio, Esp (Hyundai i20), m.t.

9.º Mads Ostberg/Torstein Eriksen, Nor (Citroën C3), a 1,7s.

10.º Esapekka Lappi/Janne Ferm, Fin (Toyota Yaris), a 1,8s.

WRC standings after SS1 - 1. Tänak 2m 34.3sec

2. Suninen +0.4sec

3. Ogier +0.4sec

4. Meeke +1.4sec

5. Mikkelsen +1.4sec #WRC — WRC (@OfficialWRC) May 17, 2018

PUB