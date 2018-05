O ciclista irlandês Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) venceu esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Itália, somando o segundo triunfo nesta edição, com o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott) a segurar a liderança da classificação geral individual.

Vencedor da sétima etapa, Bennett, de 27 anos, concluiu os 213 quilómetros entre Osimo e Imola em 4h49m34s, batendo ao sprint o holandês Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo), segundo, e o italiano Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida), terceiro.

Na classificação geral, os primeiros postos não sofreram alterações, com Simon Yates a manter a vantagem de 47 segundos sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor em 2017, e de 1m04s sobre o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), terceiro.

Na sexta-feira, os ciclistas correm 180 quilómetros entre Ferrara e Nervesa della Battaglia, na 13.ª etapa da 101.ª edição do Giro.

?? @Sammmy_Be (@BORAhansgrohe) powers to victory in the 12th stage of the @giroditalia ! ??



?? What a massive sprint by the Irishman! #Giro101 #Giro #giroditalia pic.twitter.com/E8icPqi8yN