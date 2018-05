"A escolha foi esta e o mais importante é centrarmo-nos no nós. É com estes jogadores que nós vamos fazer tudo para representar Portugal da melhor maneira no Campeonato do Mundo", assinalou Fernando Santos durante a apresentação dos 23 convocados da selecção nacional para o Mundial da Rússia. A bordo do avião que viajará para Moscovo estarão Manuel Fernandes, Ricardo Pereira ou Rúben Dias, fora da equação ficaram Nani ou André Gomes.

PUB

O seleccionador nacional, que falava em Oeiras, na Cidade do Futebol, admitiu que lhe custou muito deixar alguns nomes de fora, mas salvaguardou que isso faz parte das competências que exerce. "Na minha função tenho de escolher aqueles que melhor compõem este puzzle. Mas não escondo que, em termos pessoais, custa-me muito deixar de fora jogadores que participaram no Euro 2016 e que ainda estão no activo. E são muitos", apontou.

Outro dos elementos que fica de fora, e que é um habitué nas convocatórias da selecção, é Fábio Coentrão, o que abriu as portas da selecção a Mário Rui, lateral esquerdo do Nápoles. "Em relação ao Fábio, o que me apraz registar foi a forma como o Fábio colocou a questão, ao ter-me comunicado pessoalmente e atempadamente qual era a sua decisão. A partir daí, a questão ficou arrumada", comentou Fernando Santos.

PUB

O técnico deixou claro que confia tanto nestes elementos como nos que representaram Portugal em 2016, em França. “Quando vamos começando a filtrar, torna-se muito mais complicado. Esta convocatória deu-me muitas dores de cabeça. Foi um trabalho intenso que terminou há duas ou três horas, que é quando finalizámos o processo. Importa enquadrar bem os jogadores na nossa ideia de jogo numa competição fortíssima, rápida, com jogos constantes", justificou.

A concentração da selecção será feita no dia 27 de Maio, em Braga, estando o início dos treinos agendado para na terça-feira. "Tentaremos manter os jogadores mentalmente frescos. Se conseguirmos fazê-lo, certamente que estarão bem também nas outras vertentes", acrescentou Fernando Santos.

Esta é a lista dos 23 atletas que vão ao Mundial 2018.

Guarda-redes

Rui Patrício (Sporting)

Anthony Lopes (Lyon)

Beto (Goztepe)

Defesas

Bruno Alves (Glasgow Rangers)

Cédric (Southampton)

José Fonte (Dalian Yifang)

Mário Rui (Nápoles)

Pepe (Besiktas)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Rúben Dias (Benfica)

Ricardo Pereira (FC Porto)

Médios

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Adrien (Leicester)

Bruno Fernandes (Sporting)

João Mário (West Ham)

João Moutinho (Mónaco)

William Carvalho (Sporting)

Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo)

Avançados

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

André Silva (Milan)

Bernardo Silva (Manchester City)

Gelson Martins (Sporting)

Gonçalo Guedes (Valência)

Quaresma (Besiktas)

PUB