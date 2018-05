O guarda-redes italiano Gianluigi Buffon anunciou nesta quinta-feira que vai disputar o seu último jogo pela Juventus no próximo sábado frente ao Verona, na 38.ª e última jornada da Liga italiana de futebol.

"No sábado, jogarei o meu último jogo pela Juventus, creio que será a melhor forma de terminar esta aventura", afirmou Buffon, visivelmente emocionado, em conferência de imprensa na qual esteve acompanhado pelo presidente do clube, Andrea Agnelli.

O guarda-redes, de 40 anos, garantiu que "viverá um dia cheio de emoções, com muita serenidade e felicidade, sentimentos que resultam de um percurso extraordinário".

Buffon, que está na Juventus desde 2001 e disputou 176 partidas com a camisola da selecção, disse ainda não ter decidido se vai despedir-se também da equipa nacional italiana, a grande ausente do Mundial 2018, que se disputa na Rússia.

O guardião, que chegou à Juventus em 2001, depois de cinco anos no Parma, conta no palmarés com nove títulos de campeão italiano, pela "vecchia signora", e cinco taças transalpinas.

Buffon, que conta também com um título de campeão da série B, conquistado na época em que a "Juve" foi despromovida por corrupção, ergueu uma Taça UEFA e foi considerado o melhor guarda-redes da UEFA em 2003 e 2017.

Ao serviço da selecção, na qual se estreou em Outubro de 1997, sagrou-se campeão mundial em 2006, foi finalista vencido do Euro2012 e medalha de bronze da Taça das Confederações.

Buffon é recordista de internacionalizações pela squadra azzurra, com 176, e o segundo jogador com mais jogos na Série A , com 471, atrás de Paolo Maldini, que somou 647 partidas.

