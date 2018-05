Iker Casillas anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o FC Porto, válida por uma época, tendo publicado uma foto com o comentário "época mais" na rede social Instagram.

PUB

"Hoje é um dia muito feliz. Ficarei mais um ano junto dos portistas. Sem dúvida que renovar é fechar a época com chave de ouro. Obrigado pelo apoio", declarou Iker Casillas na rede social Twitter.

O internacional espanhol, que completa 37 anos no próximo dia 20 e soma 114 partidas pelo FC Porto, cumprirá a quarta temporada ao serviço do emblema da Invicta, adiando a possibilidade de rumar ao futebol norte-americano (MLS), apontado como destino provável para o guarda-redes prosseguir carreira.

PUB

Depois de 15 anos ao serviço do Real Madrid, Iker Casillas mudou-se para o Porto, tendo conquistado o seu primeiro título de campeão nacional com as cores dos "dragões", facto que juntamente com a proximidade geográfica de Madrid terá pesado na decisão.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, tinha declarado no final do jogo com o Feirense, de consagração pela conquista do 28.º título de campeão, que desejava a continuidade de Casillas, embora as negociações não se afigurassem simples.

O elevado salário auferido pelo espanhol configurava um entrave, mas Casillas e Pinto da Costa terão chegado a um consenso relativamente aos números propostos pelos portistas, cuja recuperada saúde financeira terá permitido um acordo por uma temporada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

??? época mais!! Hoy es un día muy feliz para mi!! Seguiré una año más junto a todos los Portistas. Sin duda esto es el broche de Oro para una bonita temporada. Gracias por el apoyo! @FCPorto #SomosPorto ?? #FCPorto #nascidosparavencer pic.twitter.com/UranQllhLK — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 17, 2018

PUB