Pep Guardiola será técnico dos “citizens” até 2021. O catalão aceitou a proposta da direcção do clube inglês para o prolongamento de contrato, garantindo a sua permanência até ao final da temporada 2020-21. O técnico — que já conquistou a Premier League e a Taça da Liga esta temporada ao serviço do City — chegou a Manchester em 2016, completando esta época o segundo ano como treinador do emblema inglês.

“Estou muito feliz. É um prazer trabalhar aqui. Vou concentrar-me no desejo dos meus jogadores de se tornarem uma equipa melhor e, diariamente, será isso que tentarei fazer — melhor no relvado e melhorar os jogadores”, disse Guardiola, na cerimónia de prolongamento do contrato.

Do lado da direcção, o director executivo do clube, Ferran Soriano, felicitou o catalão, referindo que o estilo de jogo implementado pelo técnico é “bem sucedido na Premier League, como nenhum outro alguma vez foi”.

Das 113 partidas que Guardiola disputou no banco dos “citizens” venceu 77, ultrapassando a marca dos 100 pontos na Liga inglesa, recorde batido pela sua equipa em 2017-18. Os dois troféus conquistados esta temporada — primeiros que o técnico vence pelo clube — motivaram este esforço da direcção, desconhecendo-se os valores que o catalão irá auferir por época.

