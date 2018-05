O primeiro-ministro admitiu que, se não estiverem reunidas as condições de segurança, o jogo do final da Taça de Portugal pode não acontecer nas condições habituais. “Há uma panóplia de outras possibilidades, como a mudança de local do jogo ou a realização sem acesso do público”, disse António Costa aos jornalistas em Sófia.

PUB

“O meu desejo é que haja condições de segurança com total normalidade para o jogo do Jamor”, começou por dizer, acrescentando depois que “seria uma tristeza” se o jogo não se realizasse “no local próprio, no dia próprio, com as equipas que ganharam o direito” de o disputar.

Na quarta-feira, Ferro Rodrigues tinha sugerido aos jornalistas que poderia não haver condições para a realização da partida no Jamor: "Não me chocaria que a final da Taça fosse feita à porta fechada ou na Vila das Aves."

PUB

Mas Costa coloca essas alternativas como última opção, dependente apenas da avaliação das condições de segurança que seja feita pelas autoridades policiais, judiciais e pela Federação Portuguesa de Futebol, entidade responsável pela organização. "Vamos avaliando", diz o primeiro-ministro.

O que deixou já garantido é que, em qualquer caso, estará presente: “Estarei lá com muito gosto”, afirmou.

Uma determinação que até agora não revelaram as duas mais altas figuras do protocolo do Estado, o Presidente da República e o presidente da Assembleia da República. As três autoridades máximas do país costumam sentar-se na tribuna de honra do Estádio do Jamor ao lado dos presidentes dos clubes finalistas, mas essa tradição pode não repetir-se este ano.

O PÚBLICO sabe que tanto Marcelo Rebelo de Sousa como Ferro Rodrigues aguardam as indicações das autoridades sobre as condições de segurança. Existe o receio de que os adeptos possam começar a atirar objectos para a tribuna presidencial em protesto contra Bruno de Carvalho ou, na hipótese de o Sporting perder, os ânimos aqueçam nas bancadas.

Mas essa não será a única questão em avaliação. Nesta quinta-feira de manhã, o presidente do Sporting anunciou que iria processar Ferro Rodrigues e criticou também o Presidente da República pelas declarações que estes dois responsáveis fizeram na véspera. Embora ninguém queira, neste momento, fazer qualquer comentário sobre tais declarações, o PÚBLICO sabe que dificilmente o presidente da Assembleia da República aceitará sentar-se ao lado de quem acabou de o ameaçar judicialmente.

Nova lei só depois do "defeso"

A partir de Sófia, o primeiro-ministro voltou a afirmar que está em preparação uma nova lei sobre a violência no desporto: “É um debate que tem vindo a ser feito. O secretário de Estado anunciou [a nova lei] em Abril e será levada à Assembleia da República no início da próxima sessão legislativa”, que começa em Setembro. Acho que deve ser aproveitado este defeso desportivo para regulamentar estas matérias", disse.

Sobre a Autoridade Nacional para a Segurança no Desporto, cuja criação anunciara na véspera e que deverá integrar o novo pacote legislativo, o primeiro-ministro acrescentou algumas explicações. Será "uma autoridade que tenha condições para, do ponto de vista administrativo, agir depressa e bem, para ter uma atitude mais preventiva do que reactiva", disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Neste momento, depois de se ter cometido um crime, a questão é simples: é uma matéria criminal, são as forças policiais, o Ministério público, as autoridades judiciárias que tomam conta do caso e actuam como devem actuar", explicou Costa. "Tem que ter uma consequência do ponto de vista desportivo, mas sobretudo é essencial que haja uma autoridade que não permita que, ao longo das épocas, se vá criando uma clima a partir do qual germine estes fenómenos", acrescentou.

PUB

Costa acabou por reconhecer que foi esse clima que culminou com os acontecimentos em Alcochete: "Este é um fenómeno que não se trata simplesmente de haver um grupo individualizado de pessoas que tiveram uma atitude, isto é fruto de um ambiente que foi criado, que tem que ser combatido e que não pode existir."

PUB