Diego Armando Maradona foi o futebolista que, com a ajuda da “mão de Deus”, fez com que Argentina derrotasse a Inglaterra nos quartos de final do Mundial de 1986 no México e se sagrasse assim campeã do mundo. Com uma carreira de jogador que durou mais de 20 anos, de 1976 a 1997, e também de treinador, é hoje recordado tanto pelos feitos no campo quanto pela atribulada vida pessoal.

PUB

O homem e a sua carreira vão agora ser o foco de uma nova série do Amazon Prime. A notícia é da Hollywood Reporter, mas a série, uma produção da BTF Media, Dhana Media e RAZE, já tinha sido anunciada em 2016, acabando por nunca ter acontecido. Na conta de Twitter da Dhana Media, que não é actualizada desde Abril, dizem ter em produção Maradona, que poderá ser o nome do programa.

A ideia partiu da representação do próprio jogador, que viu Hasta que te conocí, uma série biográfica sobre o cantor mexicano Juan Gabriel, e quis fazer algo do género centrado nele e baseado numa série de entrevistas detalhadas. Há dois anos, o jogador dizia que queria contar “as suas vivências com honestidade”. A história vai acompanhar o jogador desde as origens no seio da família pobre até à ascensão como ícone do futebol mundial.

PUB

Além deste projecto, a Amazon tem também na calha uma série documental sobre o Manchester City. Quanto a Maradona, Asif Kapadia, o realizador de Senna e Amy, os célebres documentários sobre Ayrton Senna e Amy Winehouse, está também a preparar um filme sobre o jogador, construído a partir de 500 horas de filmagens nunca antes vistas.

Esta não será a primeira vez que se faz um biopic de Diego Maradona: em 2007, o italiano Marco Risi (filho de Dino) assinou Maradona, la mano di Dio, que não teve estreia entre nós.

PUB