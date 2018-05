Se tivéssemos de fazer um qualquer ranking dos documentários sobre a crise dos refugiados que temos visto ao longo dos últimos anos, o filme do artista chinês Ai Weiwei não seria o “lanterna vermelha”, mas dificilmente estaria no topo da lista. Ao colocar as coisas desta maneira, não pretendemos menorizar uma das maiores crises mundiais dos nossos dias — aliás, Refugiados também não o faz, ao apontar que nem nos tempos da Segunda Guerra Mundial tanta gente foi deslocada para fora do seu país e que o número de países com fronteiras fechadas subiu de 16 para 70 nos últimos 25 anos. Estamos, isso sim, a questionar um projecto cinematográfico de cujas intenções solidárias não duvidamos minimamente, mas cujo resultado final está muito longe de lhes corresponder.

Human Flow - Refugiados Realização:Ai Weiwei

Ainda por cima vindo de um artista que tem feito questão de se erguer em nome dos direitos civis e humanos, Refugiados é um filme bizarramente anónimo, sem ponto de vista nem argumento de defesa. Limita-se a colar, com maior ou menor arte, uma sequência de cenas filmadas em campos de refugiados de todo o mundo, da Jordânia à Grécia, do México à Turquia, da França ao Iraque, sublinhando a dimensão global da crise e a vergonha de um Ocidente que já só parece querer ver a situação pelas costas (significativos dessa hipocrisia são o pequeno clip na fronteira húngara e a referência ao acordo entre a União Europeia e a Turquia). Mas, como provaram Francesco Rosi com Fogo no Mar (2016) ou Nicolas Klotz e Élisabeth Perceval com L’Heroïque Lande (2017), é possível tratar a tragédia dos refugiados de modo activista e cinematográfico sem cair na banal formatação de especial de informação à medida das boas consciências liberais.

Há belíssimas, e importantes, imagens em Refugiados — por exemplo, os planos aéreos projectam, mais do que apenas uma esteticização da miséria, uma dimensão humana que a tendência da câmara “no solo” raramente permite. Mas falta um olhar que as ancore, uma postura que seja mais do que apenas fazer a digressão global da penitência por não conseguirmos fazer mais. O documentário de Ai Weiwei pode ter o coração no sítio certo, mas em vez de nos motivar à acção limita-se a confortar-nos na nossa impotência.

