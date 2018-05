As temperaturas máximas vão descer entre dois a cinco graus em todo o território na sexta-feira, altura em que se prevê o regresso dos aguaceiros fracos às regiões do Interior, disse nesta quarta-feira a meteorologista Maria João Frada.

Para hoje está previsto um dia de céu pouco nublado ou limpo com alguma nebulosidade, mas apenas limitada ao Cabo Raso e Mondego e a dissipar, disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Durante a tarde vai haver alguma nebulosidade nas regiões do Interior Sul e prevê-se uma subida de temperatura, mais significativa no Litoral Oeste das regiões do Norte e Centro. Vamos ter em todo o território valores de temperatura a variar entre os 24 e 27 graus Celsius. No entanto, na região do Vale do Tejo e em particular na Grande Lisboa e Interior do Alentejo e Interior Centro vão rondar os 30 graus", indicou.

Para quinta-feira, segundo Maria João Frada, já está prevista uma pequena descida dos valores da temperatura máxima na região Sul e também na região de Lisboa devido à mudança do vento do quadrante leste para o quadrante oeste.

"Nas restantes regiões ainda se prevêem temperaturas relativamente elevadas sem variação relativamente ao dia de hoje e por outro lado haverá nebulosidade a partir da manhã nas regiões do Interior Norte e Centro onde há possibilidade de ocorrência de trovoadas e aguaceiros pouco prováveis. A probabilidade de acontecer é muito baixa", disse.

Segundo a meteorologista do IPMA, a partir de sexta-feira e até ao fim-de-semana aumenta a probabilidade de aguaceiros e trovoadas nas regiões do Interior.

"A temperatura máxima tem tendência a descer em todo o território na sexta-feira e de forma mais significativa entre os dois a quatro/cinco graus Celsius, ou até mais, e depois vão manter-se estáveis durante o fim-de-semana", adiantou.

Maria João Frada disse ainda que a partir de sexta-feira está prevista também nebulosidade baixa, neblinas e nevoeiros a afetar o litoral oeste com tendência a dissipar ao longo da manhã.

