A intervenção terapêutica em grupo pode trazer mudanças positivas na vida das mulheres que tiveram cancro da mama, revela um estudo divulgado nesta quarta-feira e que defende a aplicação nos hospitais desta intervenção baseada na partilha de experiências.<_o3a_p>

O estudo envolveu 205 mulheres com cancro da mama não metastático do Centro de Mama do Hospital de São João, do Hospital de Santo António, ambos no Porto, do Hospital da Luz, Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e do Movimento Vencer e Viver da Liga Portuguesa Contra o Cancro.<_o3a_p>

Segundo o estudo, o cancro da mama, compreendido como um acontecimento traumático, pode potenciar sintomas de Perturbação Pós-Stress Traumático.<_o3a_p>

A investigação visou "promover o melhor ajustamento psicossocial à doença, o suporte social e maior expressão emocional", disse à agência Lusa a investigadora Catarina Ramos, que vai receber nesta quarta-feira o Prémio ISPA 2018 por esta investigação, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).<_o3a_p>

O estudo envolveu dois grupos, um dos quais foi alvo de intervenção terapêutica em grupo durante oito semanas com periodicidade semanal e teve como principal objectivo a promoção do crescimento pós-traumático.<_o3a_p>

Esta intervenção promove "um ambiente seguro, confortável, e estimulante para a expressão emocional e para a partilha de experiências relativas ao processo individual de doença de cada membro do grupo", refere o estudo.<_o3a_p>

Após a análise dos resultados, a investigadora concluiu que há mudanças positivas nas mulheres depois de terem tido cancro da mama e após esta intervenção.<_o3a_p>

"Mais do que uma superação do cancro, ocorre uma transformação psicológica e social na vida de uma sobrevivente, que pode ser potenciada por intervenções como esta", inclusive nos hospitais, disse Catarina Ramos.<_o3a_p>

A investigadora explicou que "as mulheres que participaram na intervenção tiveram mais crescimento", o que significa que perceberam "o lado positivo do cancro, que existe", passando a valorizar mais cada dia.<_o3a_p>

"Ninguém está a valorizar o cancro, mas valorizam a forma de olhar a vida depois da doença. Conseguem até ver outras oportunidades, desenvolver outros projectos, dar mais valor a si próprias. Colocarem-se em primeiro lugar", salientou.<_o3a_p>

No entanto, os resultados mostram que "a intervenção não chega e que há outros factores que podem potenciar esse crescimento, como por exemplo o suporte social".<_o3a_p>

Os utentes, os profissionais e os hospitais também perceberam a importância da intervenção e do crescimento pós-traumático, disse, defendendo que esta terapêutica pode ser desenvolvida nos hospitais, que ainda mantêm o foco "nos sintomas e nos aspectos negativos" da doença.<_o3a_p>

"Estas mulheres também precisam (...) de falar nesses aspectos positivos no local onde são tratadas, porque não descurando os aspectos negativos, se for encorajada esta vivência saudável da doença" os tratamentos podem tornar-se mais fáceis no dia-a-dia, sustentou Catarina Ramos.<_o3a_p>

Em Portugal, anualmente são detectados cerca de 6.000 novos casos de cancro da mama e 1.500 mulheres morrem com esta doença.<_o3a_p>

