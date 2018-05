Um acidente na Via do Infante, em Loulé (Algarve), envolvendo um autocarro de passageiros de matrícula espanhola e uma betoneira, provocou 14 feridos, quatro deles em estado grave, adiantou ao PÚBLICO fonte da Protecção Civil. A via continua cortada no sentido Loulé-Faro.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para a colisão foi dado pelas 7h54. Por volta das 9h15, decorriam as operações de desencarceramento de três pessoas que ainda se encontravam no interior do autocarro.

A colisão na Via do Infante (A22) ocorreu antes do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro.

Pelas 9h15 estavam no local 86 operacionais, entre os quais bombeiros, elementos da Protecção Civil, Cruz Vermelha Portuguesa, INEM, GNR e da Sociedade Concessionária da Via do Infante.

