Democracia?

PUB

A questão dos 30 mil trabalhadores imigrantes que anseiam um visto no passaporte que lhes permita aspirar a uma autorização de residência em Portugal é sintomática da qualidade do regime em que vivemos. Estes imigrantes trabalham e descontam para a Segurança Social mas têm um terrível defeito que pode ser considerado um verdadeiro problema: são pobres. Se fossem ricos bastar-lhes-ia abrir os cordões à bolsa na aquisição de um dos famosos vistos gold que por aí se traficam. É esta a democracia que queremos? Uma democracia que lambe as botas aos ricos e espanta os pobres a pontapé?

Rui Silvares, Cova da Piedade

PUB

Museu das Navegações Portuguesas

A polémica à volta de um Museu em Lisboa que se chame dos Descobrimentos veio rodeada de argumentos que têm muito do fundamentalismo que hoje se cola a tantas matérias da nossa vida em sociedade e os excessos de fundamentalismo conduzem a que não de se discuta, muitas vezes, o essencial das questões. Não se pode (ou melhor, não se deve) julgar a História de séculos atrás com a óptica e os conceitos do tempo de hoje, isso devia ser uma evidência. Descobrimentos não pode ser considerado uma designação excessiva e ofensiva dos povos de outros continentes; descobre-se aquilo que não é conhecido. Os portugueses descobriram territórios onde viviam outros povos e deram disso notícia ao mundo ocidental de então.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se o Estado Novo fez bandeira nacionalista e colonialista dos Descobrimentos, não vamos por isso negar ou fazer por esquecer que eles existiram e não são, por si mesmos, motivo de vergonha. Outro argumento é de que os portugueses praticaram a escravatura e devíamos pedir desculpa por isso. Cá se está de novo a julgar a História com as ideias de hoje. A escravatura foi uma das mais negras fases da História da Humanidade e Karl Marx o reconheceu. Na verdade não houve povo nenhum de nenhuma religião e em todo o mundo que não tenha praticado a escravatura. Os portugueses também fizeram esse negócio, mas não eram eles que entravam por África dentro e arrebanhavam os pobres seres escravizados, eram os sobas e chefes de aldeia que os traziam até aos navios e eram pagos por isso. Vamos exigir hoje aos sobas de agora que peçam desculpa por aquilo que os seus antepassados fizeram?

Mas para acabar com a polémica, acho que falta em Portugal um Museu das Navegações Portuguesas, por que estas sim constituíram uma epopeia de bases científica, imbuídas do espírito do Renascimento que floria nas elites intelectuais portuguesas da época, que impulsionaram a astronomia, a matemática, a cartografia, as ciências da natureza - isso sim merece ser consignado num Museu. Barcelona tem um Museu Náutico com ampla informação sobre os Descobrimentos, até com painéis sobre os Portugueses. Porque então Portugal não deve ter uma instituição museológica dedicada aos séculos mais brilhantes da nossa História, em que contribuímos realmente par alargar o conhecimento do mundo?

Fernando Santos Pessoa, Faro

PUB