As autoridades indonésias abateram nesta quarta-feira quatro "alegados terroristas" num novo ataque a uma esquadra da polícia, no qual morreu um agente e três ficaram feridos.

"Quatro homens foram mortos a tiro", disse um porta-voz da polícia Setyo Wasisto. Um quinto suspeito tentou fugir, mas foi detido momentos após o ataque, que ainda não foi reivindicado. De acordo com o porta-voz, os atacantes viajavam numa carrinha que colidiu com o portão da esquadra de Riau, na ilha de Samatra. Após a colisão, o grupo terá atacado vários agentes com espadas.

Um polícia foi morto e três ficaram feridos, segundo as autoridades. Na esquadra estavam também jornalistas a participar numa conferência de imprensa. Na segunda-feira passada, a Indonésia foi palco de um ataque, em Surabaya, onde uma família de cinco pessoas, incluindo uma criança, perpetrou um atentado suicida perto de uma esquadra da polícia, ferindo pelo menos 10 pessoas.

Este ataque ocorreu depois de diferentes atentados suicidas, perpetrados no domingo passado, contra três igrejas cristãs da cidade. Pelo menos oito pessoas, que assistiam à missa, morreram, bem como seis membros de uma das famílias que realizaram os atentados. Os ataques de domingo são os mais mortíferos na Indonésia desde os atentados de 2005 em Bali, nos quais morreram 20 pessoas e mais de 100 ficaram feridas.

