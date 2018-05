Anwar Ibrahim, o antigo vice-primeiro-ministro da Malásia que estava preso há três anos por sodomia, foi libertado nesta quarta-feira depois de receber um indulto real. A libertação acontece uma semana depois das eleições que deram uma vitória surpreendente a Mahathir Mohamad, de 92 anos.

PUB

À saída da cadeia, com uma multidão à sua espera, Anwar, de 70 anos, afastou qualquer conversa sobre o seu futuro político e afirmou apenas que pretende estar com a família. A sua mulher, Wan Azizah Wan Ismail, é a actual vice-primeira-ministra.

Segundo a Reuters, os apoiantes que o esperavam gritavam "Reforma", o nome do movimento que Anwar lançou há duas décadas para combater o establishment político da Malásia tendo-se tornado na principal figura da oposição no final dos anos 1990.

PUB

Em 2015, Anwar foi condenado a cinco anos de prisão por sodomia, uma acusação que ele diz ter sido da autoria do anterior Governo liderado pelo então primeiro-ministro Najib Razak.

Toda a trajectória política e judicial de Anwar tornou-se um espectáculo mediático ao longo dos anos. Em 1999 foi condenado por sodomia e corrupção, depois de desentendimentos com o então primeiro-ministro, Mahathir Mohamad. Na altura a principal figura da oposição, Anwar disse que tinha sido alvo de uma condenação por motivos políticos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Acabou por ser absolvido e libertado em 2008, mas foi detido novamente já com Najib no poder.

Apesar de ter dito que as suas prisões foram ordenadas por Mahathir e Najib, Anwar afirmou à saída da prisão, esta quarta-feira, que perdoou ambos. Sobre o seu papel político daqui para a frente não disse nada, mas garantiu que apoia o actual Governo.

Através de um pacto pré-eleitoral, Mahathir comprometeu-se a abrir caminho ao perdão de Anwar (apesar de este ter sido concedido pelo rei) e, talvez, permitir que ocupasse o cargo de primeiro-ministro. No entanto, de acordo com a Reuters, o actual primeiro-ministro foi vago: disse que espera manter-se no cargo por um, dois ou mais anos.

PUB