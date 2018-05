Na véspera da cimeira entre a União Europeia (UE) e os países dos Balcãs, que decorrerá em Sofia, na Bulgária, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, enviou uma mensagem aos líderes europeus sobre os desafios que a Europa enfrenta. Nomeadamente, as recentes decisões de Donald Trump: “Com amigos destes, quem precisa de inimigos”.

PUB

Os chefes de Estado e de Governo europeus reúnem-se nesta quarta-feira na capital búlgara para um juntar informal dando início à discussão que continuará depois na cimeira. Entre os temas em cima da mesa estão as decisões de Washington relativas ao comércio e ao acordo nuclear com o Irão, bem como a repressão violenta pelo Estado de Israel dos protestos palestinianos em Gaza.

E essas foram matérias abordadas por Tusk na mensagem que enviou aos líderes europeus: “Olhando para as últimas decisões do Presidente Trump, até se pode pensar: com amigos destes, quem precisa de inimigos.”

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Mas falando francamente, a Europa precisa de estar agradecida ao Presidente Trump. Porque, graças a ele, livrámo-nos de todas as ilusões”, continua o presidente do Conselho Europeu.

“A Europa precisa de fazer tudo ao seu alcance para proteger, apesar da conjuntura actual, a ligação transatlântica”, diz ainda Donald Tusk, que apela, ao longo de todo o comunicado, à união da Europa para enfrentar os obstáculos que se encontram no seu caminho: “Não uma única razão objectiva para que a Europa tenha complexos sobre qualquer outra pessoa. Ser um europeu é razão para se estar orgulhoso. Temos o direito e a obrigação de manter a cabeça erguida, seja com os nossos inimigos seja com os nossos amigos”.

Na terça-feira, Donald Tusk sugeriu ainda que os líderes aproveitassem para reflectir sobre os “dramáticos acontecimentos em Gaza”.

PUB