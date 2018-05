Para assinalar o Dia Europeu do Mar, que se celebra este domingo, a Câmara Municipal de Gaia decidiu dedicar dois dias à fauna e flora aquáticas de Aguda. A iniciativa inclui sessões de showcooking, leitura de contos infantis e actividades educativas.

No sábado, o terraço da Estação Litoral da Aguda vai receber dois chefs de renome para showcookings com pescado da zona. A primeira sessão, destinada aos mais novos, está a cargo do chef Hélio Loureiro e tem início marcado para as 11h. Se os filhos podem aprender a cozinhar o robalo da Aguda, mais tarde, pelas 16h, os pais podem aprender a preparar camarão da costa com o chef Cordeiro.

O programa de sábado inclui também três sessões de contos infantis: “Teatro de Sombras”, para crianças dos dois aos cinco anos, às 14h30, “Contos a Viva Voz” (dos seis aos oito anos), pelas 15h30, e “Contos do Mar para Crianças” (dos seis aos nove anos), em inglês, às 21h.

Está ainda programada uma actuação de teatro de rua na zona pedonal da Aguda. O grupo “A Centelha Criativa” vai representar a peça “Viagem do Vasco da Gama” às 11h e às 16h, de sábado e domingo.

O evento não esquece a responsabilidade social e a educação ambiental. “Glória dos Valorizáveis” é o nome do jogo promovido pela SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a decorrer na praia da Aguda durante os dois dias, que aborda temáticas como os resíduos, a redução, a reutilização, a reciclagem, a cidadania activa e a limpeza urbana.

No domingo, pelas 16h30, Cláudia Souto e Rui Spranger dão voz a uma sessão de poesia, intitulada “Poesia de Mar”, na Estação Litoral da Aguda. Durante o fim-de-semana, pode ainda conhecer o autocarro Zoorbanidade, a Unidade Móvel de Sensibilização da SUMA que explora o comportamento animal e adverte para a utilização do espaço e equipamentos públicos.

Todas as actividades são gratuitas, ainda assim a leitura de contos infantis e os showcookings necessitam de inscrição prévia, através dos e-mails bibliotecamunicipal@cm-gaia.pt e gtm@cm-gaia.pt, respectivamente.

