O Miradouro de São Pedro de Alcântara só deve reabrir totalmente daqui a cerca de um ano. As obras de estabilização do terreno já terminaram há alguns meses, mas ainda falta fazer o arranjo paisagístico da plataforma inferior daquela varanda sobre a cidade.

A câmara de Lisboa garantiu na semana passada ao PÚBLICO que estava “a finalizar o procedimento de lançamento de concurso” para esta obra e que contava lançá-lo “ainda na primeira quinzena de Maio” – ou seja, até esta terça-feira. “Antecipa-se que num prazo de seis meses possa ser iniciada a obra e que tenha uma duração aproximada de seis meses”, acrescenta a autarquia, através do seu gabinete de comunicação.

A plataforma inferior do miradouro está inacessível há cerca de um ano, quando a câmara decidiu fazer uma “intervenção urgente” para conter “uma massa de terra profunda” com “tendência a deslocar-se em direcção ao vale da Avenida da Liberdade”, como então explicou o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado. “Há o risco de isto se precipitar por causa de um inverno de muita chuva ou um pequeno sismo”, justificou. Assim, durante os meses do Verão passado, estiveram a ser cravadas 400 estacas de metal na plataforma inferior para impedir o deslizamento de terras.

A empreitada acabou por gerar controvérsia, uma vez que um dos relatórios usados pela autarquia para justificar a “urgência imperiosa” da obra só chegou à câmara depois de essa figura ser invocada. E, quando esse parecer do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) chegou, ele não apontava para um risco iminente. Os trabalhos custaram mais de cinco milhões de euros e foram adjudicados por ajuste directo à Teixeira Duarte, o que motivou dúvidas da oposição e fez correr muita tinta em plena campanha para as autárquicas.

Colocadas as estacas, a parte de baixo do miradouro precisa de obras para voltar a ter os canteiros ajardinados, a fonte, o quiosque e os vários bustos em pedra que a caracterizavam. Mas agora não vai haver ajuste directo. A câmara explica que “ao contrário do que sucedeu com a consolidação estrutural do patamar inferior, cuja empreitada foi realizada ao abrigo do estado de necessidade”, porque havia “risco de derrocada iminente”, o arranjo da superfície “tem de se sujeitar à tramitação corrente das empreitadas, ou seja, o concurso público, com o respeito pelos respectivos prazos legais.”

Já a Rua das Taipas, que liga a Rua de S. Pedro de Alcântara e São Roque à Praça da Alegria e à Avenida da Liberdade, está fechada à circulação automóvel desde Maio. Segundo a câmara, está a decorrer o “arranjo do arruamento” e este deve reabrir “durante o Verão”. Na parte de cima do miradouro, de onde se obtêm algumas das melhores vistas sobre a Graça, o Torel, o Castelo, a Baixa e um pouco das Avenidas Novas, vai manter-se a vedação metálica até ao fim das obras lá em baixo. “O quiosque superior está em actividade e vai até recomeçar programação com música ao vivo aos fins-de-semana”, informa a autarquia.

Em São Pedro de Alcântara, cujo jardim se chama oficialmente Jardim António Nobre (designação que ninguém usa), param desde meados do século XIX lisboetas e visitantes a deleitar-se com as vistas. Na parte superior, além da cidade espraiada, há uma fonte, árvores de grande porte e uma escultura de homenagem a Eduardo Coelho, fundador do Diário de Notícias.

Junto ao gradeamento há um painel de azulejos dos anos 1950 que indica que pontos de interesse se conseguem identificar na paisagem. Na parte de baixo encontram-se bustos de navegadores e figuras ilustres da História de Portugal, como Vasco da Gama ou Afonso de Albuquerque. As últimas obras de arranjo paisagístico das duas plataformas ocorreram há cerca de dez anos.

