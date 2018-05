O Governo agendou para o dia 6 de Junho o debate parlamentar em torno das alterações à legislação laboral. A decisão, anunciada nesta quarta-feira, surge sem que a discussão das propostas apresentadas pelo Governo a 23 de Março tenha avançado na concertação social.

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, apresentou aos parceiros sociais um conjunto de medidas para penalizar as empresas que mais recorrem à contratação a termo, para reduzir a duração máxima dos contratos ou para acabar com o banco de horas por acordo individual.

Mas, desde o dia 23 de Março até agora, o tema não voltou à concertação, pelo que a marcação do debate deverá obrigar a acelerar o processo de negociação com os parceiros sociais.

O PÚBLICO sabe que tem havido discussões bilaterais sobre as propostas e há expectativa de que possa haver acordo em relação a algumas matérias.

A UGT já disse que há condições para um acordo que inclua, Governo, empregadores e UGT. “Tem havido conversas bilaterais e estou esperançado num acordo”, diz ao PÚBLICO o líder da UGT, Carlos Silva, por alturas do 1.º de Maio.

Já a CGTP tem tecido críticas à proposta inicial do Governo por ficar aquém do que eram as suas pretensões.

