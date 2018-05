A ADSE quer controlar de forma automática os rendimentos dos beneficiários que são familiares dos funcionários públicos e aposentados do Estado, para reduzir a fraude e a utilização indevida do sistema de assistência na doença. Para isso, vai celebrar nos próximos 30 dias um protocolo com o Instituto de Segurança Social e com a Agência de Modernização Administrativa.

A medida está prevista do Decreto-lei de execução orçamental publicado na terça feira e tem como objectivo de pôr no terreno um sistema de verificação desmaterializada das condições e dos requisitos de inscrição dos beneficiários familiares da ADSE, como é o caso dos filhos ou dos cônjuges.

Na prática, será controlada a existência de rendimentos, remunerações, pensões do regime contribuição ou prestações sociais dos familiares, para verificar se ele tem ou não direito a beneficiar da ADSE.

Este ano, por exemplo, foram identificamos cônjuges que não tinham direito a ADSE e foram anulados.

