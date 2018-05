Os castigos impostos pela World Rugby, organismo que tutela o râguebi mundial, à Roménia, Espanha e Bélgica, países que utilizaram jogadores não elegíveis durante o Rugby Europe Championship (REC) de 2017 e 2018, resultaram num volte-face no apuramento para o Mundial 2019, colocando a Alemanha como adversário de Portugal no play-off europeu para a competição. Porém, as penalizações alteraram igualmente a tabela final do REC 2018: a Roménia caiu para o último lugar e será o rival da selecção nacional no play-off de acesso ao REC 2019.

Na terça-feira a World Rugby confirmou que Roménia, Espanha e Bélgica utilizaram atletas considerados não elegíveis em jogos do REC de 2017 e 2018, competições que serviam de qualificação europeia para o Mundial 2019, tendo deduzido à Espanha 40 pontos (jogadores irregulares em nove jogos), enquanto a Roménia e a Bélgica foram penalizados com a retirada de 30 pontos (sete jogos). Com esta decisão, os romenos perdem o apuramento directo, que passou para a Rússia, enquanto os espanhóis ficaram sem o direito de defrontar Portugal no play-off europeu – a Alemanha será o rival da selecção nacional, num jogo que será disputado a 9 de Junho.

Classificação final do REC 2018 1.º Geórgia, 24 pontos

2.º Rússia, 11 pontos

3.º Alemanha, 0 pontos

4.º Bélgica, - 1 ponto

5.º Espanha, - 7 pontos

6.º Roménia, - 11 pontos

PUB

PUB

No entanto, as consequências destas penalizações não se ficaram pela alteração da classificação da fase europeia para o Mundial do Japão. Após vencer o Rugby Europe Trophy 2017-18, Portugal deveria ter defrontado em Abril a Alemanha, último classificado do REC 2018, mas com as mudanças classificativas, os Lobos terão agora que lutar pela promoção contra a poderosa Roménia, num jogo que será disputado em Bucareste em data a anunciar.

Os romenos terminaram o REC 2018 no 2.º lugar, com 13 pontos, mas foram penalizados com a perda de 25 pontos, por terem utilizado irregularmente Sione Fakaosilea, jogador nascido em Tonga, em cinco jogos, e caíram para a último posição, já que à Espanha, que somou 13 pontos na prova, foram deduzidos 20 pontos (quatro jogos com atletas irregulares), enquanto à Bélgica, que tinha 9 pontos, foram retirados 10 pontos (dois jogos).

PUB