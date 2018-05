O seleccionador uruguaio Óscar Tabárez anunciou esta quarta-feira uma lista de 26 pré-convocados para o Mundial2018, na Rússia, com o lateral do FC Porto Maxi Pereira e o defesa do Sporting Sebastian Coates entre as escolhas.

Maxi Pereira, recordista de jogos pela “celeste”, com 125 partidas, é um dos líderes de uma equipa experiente, com destaque para os avançados Luis Suárez (FC Barcelona) e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), além dos defesas do Atlético de Madrid Diego Godín e José María Giménez.

A equipa inclui ainda alguns jovens valores, como Rodrigo Bentancur, da Juventus, ou Lucas Torreira, da Sampdoria, além do ex-Benfica Jonathan Urretaviscaya, agora nos mexicanos do Pachuca, e o antigo jogador de “águias” e “dragões” Cristian Rodríguez, no Peñarol.

O Uruguai está integrado no grupo A do Mundial2018, no qual vai enfrentar a anfitriã Rússia, a Arábia Saudita e o Egipto.

Lista de 26 pré-convocados

Guarda-redes Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco Gama) e Martín Campaña (Independiente).

Defesas Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastian Coates (Sporting), José María Giménez (Atlético de Madrid), Maxi Pereira (FC Porto), Gaston Silva (Independiente), Marín Cáceres (Lazio) e Guillermo Varela (Peñarol).

Médios Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Inter de Milão), Federico Valverde (Deportivo Corunha), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez (Monterrey), Gastón Ramírez (Sampdoria), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders/EUA), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Génova) e Cristian Rodriguez (Peñarol).

Avançados Cristhian Stuani (Girona), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo) e Luis Suárez (FC Barcelona).

