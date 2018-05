O Palácio de Kensignton anunciou na manhã desta quarta-feira quem serão os meninos das alianças, no casamento real, este sábado. Harry e Meghan decidiram incluir na cerimónia os sobrinhos do príncipe e os filhos de amigos próximos, alguns dos quais são afilhados de um dos membros do futuro casal. Usando os termos ingleses, as meninas serão bridesmaids e os meninos page boys.

Do lado de Meghan, por exemplo, participam os três filhos (dois rapazes e uma rapariga) da consultora de imagem e relações públicas canadiana Jessica Mulroney e as duas filhas de Benita Litt. Já do lado de Harry entram na cerimónia, como seria de esperar, os príncipes George e Charlotte – que já no ano passado participaram no casamento de Pippa Middleton, irmã de Kate –, bem como os filhos e filhas dos amigos Nicholas van Cutsem, Jake Warren e Mark Dyer.

Bridesmaids

Princesa Charlotte, 3 anos, a segunda filha de William e Kate;

Florence van Cutsem, 3 anos, afilhada Harry e filha de Alice e Nicholas van Cutsem, um dos grandes amigos de infância do príncipe;

Remi Litt, 6 anos, afilhada de Meghan Markle e filha de uma das melhores amigas da noiva, Benita Litt;

Rylan Litt, 7 anos, a filha mais velha de Benita Litt também é afilhada de Meghan;

Ivy Mulroney, 4 anos, a filha da consultora de imagem e relações públicas canadiana Jessica Mulroney, uma das melhores amigas de Meghan Markle;

Zalie Warren, 2 anos, afilhada de Harry e filha de Zoe e Jake Warren, um dos melhores amigos do príncipe, que por sua vez era afilhado da princesa Diana.

Page boys

Príncipe George, 4 anos, o filho mais velho de William e Kate;

Jasper Dyer, 6 anos, filho de Amanda Dyer e Mark Dyer, que desdo cedo foi uma figura importante na vida do príncipe, uma espécie de mentor;

Brian Mulroney, 7 anos, filho de Jessica Mulroney e Benedict Mulroney;

John Mulroney, 7 anos, filho de Jessica Mulroney e Benedict Mulroney.

