A descoberta de exoplanetas, a evolução das galáxias ou as ondas gravitacionais serão temas de conversa esta quarta-feira no Auditório António Almeida Santos, na Assembleia da República. Para comemorar o Dia Nacional dos Cientistas, oito cientistas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) vão fazer apresentações de cinco minutos (cada um) sobre temas da investigação em astrofísica e ciências do espaço em Portugal. Esta iniciativa em Lisboa começa por volta das 17h30 e tem entrada livre.

O formato seguido é o das apresentações feitas na digressão Ignite IAstro. Iniciada em 2016, esta digressão leva a vilas e cidades fora dos grandes centros urbanos conhecimentos da astrofísica e das ciências do espaço. Cada cientista tem de fazer uma apresentação com 20 slides, que avançam automaticamente a cada 15 segundos. Até ao momento, já se concretizaram 15 iniciativas em 13 distritos e na Região Autónoma dos Açores.

Agora, aproveitou-se o Dia Nacional dos Cientistas, para fazer estas apresentações de ciência em contra-relógio no Parlamento. Este dia foi instituído em 2016, por resolução da Assembleia da República, para que se reconhecesse e celebrasse a contribuição da comunidade científica para o avanço do conhecimento e bem-estar da sociedade. E porquê 16 de Maio? Foi o dia em que nasceu José Mariano Gago (1948-2015), ministro da Ciência em dois governos de António Guterres, entre 1995 e 2002, e noutros dois de José Sócrates, entre 2005 e 2011. Esta é assim uma homenagem ao seu legado.

Portanto, em contra-relógio esta quarta-feira vão estar Pedro Machado com o tema “Atmosferas Planetárias”; Nuno Santos com “Um ESPRESSO para Outros Mundos”; Margarida Cunha sobre “A Música das Estrelas”; José Afonso com “ Galaxódromo”; Catarina Lobo com “Dentro de Um Enxame… de Galáxias!”; Lara Sousa com “Ouvir o Universo”; Tiago Barreiro sobre “O Lado Escuro da Força”; e Mário João Monteiro sobre “O Espaço: a Última Fronteira”.

“O estudo do Universo é uma área de investigação em destaque em Portugal, pelo impacto ímpar que já conquistou, e que lhe é reconhecido a nível nacional. O IA tem levado a comunicação sobre astrofísica nacional de Norte a Sul do país”, afirma José Afonso, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e coordenador do IA, num comunicado deste instituto. “Iremos agora apresentar a ciência feita no IA aos representantes portugueses, mostrando as razões que fazem Portugal, hoje, um líder internacional na astrofísica e nas ciências do espaço. Tudo isto num formato radical, para emoções fortes!”

