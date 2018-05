No passado dia 7 de abril, nas comemorações do Dia Mundial da Saúde, o ex-Presidente Jorge Sampaio utilizou o termo "Equilíbrio Virtuoso" como referência para as iniciativas na discussão sobre o futuro da saúde em Portugal. Palavras sábias em momento oportuno.

Estamos em processo de reflexão sobre o futuro da saúde em Portugal. Atente-se às discussões sobre a nova Lei de Bases da Saúde, as diferentes reformas setoriais da prestação de cuidados de saúde – hospitalar, medicina geral e familiar, saúde pública, cuidados na comunidade, e do próprio Serviço Nacional de Saúde (livro branco) e necessidades de investimento e de recursos. Felizmente a sociedade portuguesa e os movimentos políticos estão muito atentos em relação ao desenvolvimento da oferta dos serviços de saúde em Portugal, ao que vai acontecendo no dia a dia e de uma forma menos evidente em relação aos ganhos em saúde e resultados em saúde para a população portuguesa. Portugal tem níveis de saúde muito bons, como por exemplo em relação aos anos de sobrevida por doença oncológica. É bom saber!

Sabemos hoje muito mais onde estamos em termos de saúde, bem que temos uma sociedade civil com agendas repletas de prioridades para melhorar o nível de saúde dos portugueses. Sabemos, por exemplo, que vivemos mais, mas que podemos melhorar significativamente os nossos últimos anos de vida (estamos em nível indesejado comparativamente aos melhores países da União Europeia). Sabemos que temos problemas de equidade em relação ao acesso aos serviços de saúde, mas sobretudo ao nível de saúde dos portugueses. Sabemos quanto as doenças do foro músculo-esquelético e da saúde mental nos afetam em termos de carga de doença. Sabemos que a atividade física regular, uma alimentação regrada, ter companhia e amizades, não fumar, um parcimonioso consumo de bebidas alcoólicas e o não consumo de drogas podem melhorar a vida de cada um e por isso também a vida das nossas famílias e das nossas comunidades. Sabemos que os níveis de conhecimentos e melhores rendimentos estão associados fortemente a melhor saúde. Sabemos que temos problemas sérios de equidade nos níveis medidos de saúde. Os mais pobres são os que têm uma maior carga de doença. As crianças de famílias com menores rendimentos têm mais doença. Este é um problema sério do país. Sabemos também que temos problemas na utilização dos serviços de saúde que estão disponíveis. Usamos demasiado os serviços de urgência, temos poucos serviços domiciliários, estamos a envelhecer muito rapidamente (a demografia é possivelmente o problema major do país!) e a tecnologia na área da saúde está aí, sempre a espreitar com ganhos mais ou menos provados, de promessas e de resultados, sobre as suas enormes vantagens para melhor bem-estar e saúde. Sabemos também que a prestação de cuidados de saúde é responsável por cerca de 30% dos bons resultados em saúde que temos. E também sabemos que a prevenção é muito importante para a melhoria do bem estar e aumenta os anos de vida.

O Equilíbrio Virtuoso sobre o que sabemos em relação à saúde do país e do que queremos de forma solidária e sustentável em termos de saúde merece seriedade, como nas comemorações do 44.º aniversário da Revolução dos Cravos referiu o nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. As tentações de promessas múltiplas por parte dos diferentes atores da sociedade civil e dos políticos são praticamente inultrapassáveis e corremos o risco de vermos a saúde sempre em modo monotemático – a doença X, o determinante Y, o serviço Z e o doente W. Um problema aqui, uma doença acolá (muitas vezes associadas a novas terapêuticas que se vislumbram) vai distraindo-nos da discussão séria e responsável que precisamos. A continuar o caminho que estamos a percorrer poderemos ter maus resultados – a não sustentabilidade do sistema, a rutura do nosso Serviço Nacional de Saúde e o aumento do fosso entre os níveis de saúde dos mais afortunados pelo conhecimento ou pela riqueza dos menos afortunados. As elites sempre vão moldando a sociedade.

Podemos e devemos desenhar e promover um sistema de saúde integrado nas diferentes políticas setoriais (todas), olhado numa perspetiva de resposta a necessidades de saúde valorizadas em termos de equidade. Avaliar a importância relativa do estado de saúde na sociedade em geral e para cada pessoa e família em particular promoverá uma maior justiça na distribuição dos bens comuns.

Podemos e devemos encontrar um Equilíbrio Virtuoso olhando para a base e não para o topo ou para os lados, ver melhor que necessidades em saúde temos, que necessidades de prestação de cuidados de saúde necessitamos, sobre qual a melhor distribuição justa dos recursos em relação ao que necessitamos (garantindo qualidade) e evitarmos ter agendas que possam melhorar a saúde de alguns sem afetar o potencial de melhoria de saúde dos outros.

Podemos e devemos investir por forma a reduzir desigualdades, melhorando a saúde da população em geral, intensificando a melhoria da saúde dos que estão em situação menos favorável em relação aos que estão com melhores níveis de saúde. Ter uma sociedade mais justa também é aquela que proporciona uma discriminação positiva aos que mais precisam.

Os serviços de Saúde Pública do nosso país têm uma história desde 1899 e poderão ser uma boa resposta nos níveis local, regional e nacional num movimento de Equilíbrio Virtuoso na melhoria da saúde no nosso país.

Os serviços de Saúde Pública podem ser um bom fiel da balança entre a prestação de cuidados de saúde – hospitalares, em Medicina Geral e Familiar, em Cuidados Continuados, em Cuidados Paliativos, e a implementação de políticas saudáveis nos diferentes níveis, contando em particular com os municípios.

Como nas outras áreas de conhecimento do país, a Saúde Pública de hoje conta com um potencial de profissionais de uma geração de oiro em termos de formação nas múltiplas áreas: enfermagem, estatística, saúde ambiental e sanitária, epidemiologia, sistemas de informação, comunicação, serviço social, sociologia, antropologia, psicologia e medicina.

Seja, pois, a Saúde Pública parte da solução sistémica e não remendo dos problemas avulsos de saúde. A oportunidade vislumbra-se agora. O Equilíbrio Virtuoso para o nosso Sistema de Saúde, para o nosso Serviço Nacional de Saúde para 2030 e além, deseja-se em movimento. Que o fiel da balança, dos Serviços de Saúde Pública, cumpra a sua missão.

