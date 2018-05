A subida de temperatura e o tempo seco previstos para os próximos dias vão aumentar o risco de incêndios florestais em Portugal, avisa a Protecção Civil em comunicado. A partir desta terça-feira e até quinta-feira, as condições meteorológicas obrigam a cuidados redobrados em todo o território continental, com especial incidência no interior do Centro e Norte do país.

A Protecção Civil sublinha que a informação meteorológica disponibilizada esta terça-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para uma subida de temperatura em todo o território continental até quinta-feira com “tempo seco” e temperaturas “na ordem dos 30º graus celsius”, “vento moderado e a redução dos valores referentes à humidade relativa do ar”.

Estas são “condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais” alerta a Protecção Civil. Esta situação meteorológica terá especial incidência no interior Norte e Centro do país, segundo a mesma fonte.

Por esse motivo, são aconselhados cuidados redobrados, sendo proibidas a realização de queimadas ou fogueiras e o lançamento de balões ou qualquer outro tipo de foguetes, por exemplo.

