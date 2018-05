Uma funcionária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi suspensa de funções e constituída arguida, juntamente com um advogado, no âmbito de uma investigação a crimes de corrupção e auxílio à imigração ilegal.

PUB

Em causa estão também indícios de abuso de poder e prevaricação, segundo uma nota à imprensa divulgada pelo SEF. A investigação foi iniciada pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Loures, estando os dois arguidos sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

A funcionária do SEF pertence à carreira de investigação e fiscalização.

PUB

PUB