Um centro de noite, uma aldeia-lar, psicologia ao domicílio, fisioterapeutas que vão de aldeia em aldeia ou transportes públicos à medida das necessidades de cada um, são alguns dos exemplos que surgem num guia de boas práticas que tem título em língua inglesa: “Ageing in Place”. Quer dizer envelhecer no lugar, isto é, em casa, na comunidade, mas está escrito em português e diz respeito a Portugal. São 81 iniciativas de Norte a Sul do país reunidas numa obra que é apresentada esta terça-feira na Universidade Católica, no Porto, e esta quarta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

PUB

Todos os anos, António Fonseca, professor associado da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, costuma explicar aos seus alunos que quase toda a gente quer envelhecer num lugar que conhece. Há “vantagem em termos de manutenção de um sentido para a vida e de preservação de sentimentos de segurança”, só que isso coloca grandes desafios.

Fala-lhes sempre no projecto Cidades Amigas dos Idosos, da Organização Mundial de Saúde. Distribui uma reportagem que o PÚBLICO publicou em Setembro 2015 sobre Manchester, “para que possam perceber como uma cidade pode organizar-se para facilitar a vida aos mais velhos”. E os alunos querem saber o que se passa em Portugal.

PUB

Conhecia alguns exemplos. Coligira outros, desde logo uma série de reportagens do PÚBLICO publicadas naquele mesmo ano sobre serviços que se deslocam a casa ou à comunidade de quem deles precisa. Quantos outros haveria, longe dos holofotes? Quis recolher iniciativas de organizações públicas e privadas sem as quais a vida de muitos "seria mais difícil ou mesmo intolerável".

Exemplos em dez áreas

António Fonseca pediu apoio à Fundação Calouste Gulbenkian e, entre Setembro de 2017 e Maio de 2018, identificou 81 exemplos distribuídos por dez áreas: apoio aos cuidadores, combate ao isolamento, gerotecnologias e investigação, inovação em apoio domiciliário, inovação em centro de dia, intervenção na vida da comunidade, lazer, actividade física e aprendizagem ao logo da vida, melhoria das condições de habitação, recursos de saúde, animação, nutrição e acompanhamento psicológico, segurança, mobilidade e bem-estar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Usa o termo em inglês porque a tradução para português lhe parece limitada. “Um lar também é um lugar", sublinha. Ageing in place é um conceito mais complexo.

No estudo, cita a antropóloga Esther Lecovich, da Ben-Gurion University of the Negev, de Israel, para apontar várias dimensões a ter em conta: “uma dimensão física (a casa, a aldeia, o bairro, a cidade onde se vive), uma dimensão social (envolvendo relacionamentos e contactos interpessoais), uma dimensão emocional e psicológica (que tem que ver com um sentimento de pertença e ligação a um lugar) e uma dimensão cultural (ligada aos valores, às crenças e aos significados que as pessoas atribuem um determinado espaço)”.

PUB

Esta terça-feira, a partir das 14h30, três exemplos vão ser apresentados na Universidade Católica do Porto: um da Câmara de Foz Côa, outro da Câmara de Ílhavo e outro da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Na Quarta-feira, outros três estarão em destaque na Fundação Calouste Gulbenkian: da Associação Mais Proximidade Melhor Vida (Lisboa), da Santa Casa da Misericórdia de Mértola e do consórcio Cáritas Paroquial de Coruche, equipa CLDS3G / Câmara Municipal de Coruche.

PUB