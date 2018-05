O líder do PSD pediu esta terça-feira, por carta, aos presidentes das distritais um maior empenho na dinamização das secções temáticas do Conselho Estratégico Nacional (CEN), sob pena de “desiludir” as muitas pessoas que se têm inscrito no site do partido.

“Constatamos que são já muitos os interessados que fizeram a sua inscrição através do site do PSD. No entanto, também observamos que nem todas as Comissões Políticas Distritais (CPD) têm feito a necessária divulgação, sensibilização e acompanhamento deste processo”, alerta Rio, na carta a que a Lusa teve acesso. O presidente do PSD avisa que “a expectativa de centenas de militantes e independentes que se têm inscrito e que aguardam poder exercer a sua colaboração cívica com o PSD não pode ser ‘deitada ao lixo’”, sob pena de serem desiludidos pelo partido. “Se não melhorarmos a nossa prestação e continuarmos a ‘fazer mais do mesmo’, então com toda a certeza, frustraremos aqueles que acreditaram em nós e jamais seremos credores da sua confiança no futuro porque, na prática, não seremos melhores que os outros”, afirma. Rio termina a carta pedindo aos presidentes das distritais “o seu total envolvimento” e das suas equipas para levar a cabo o que chama de “desígnio nacional”. Rui Rio lembra que o CEN foi criado para mobilizar os cidadãos para que estes possam “participar ativamente na vida do PSD e, até, na construção de um futuro programa eleitoral do PSD”. “Nesse sentido, para além dos nossos militantes, é importante captar ainda o interesse e adesão de outros cidadãos de reconhecido mérito e competência nas mais variadas áreas profissionais”, sublinha. O presidente do PSD salienta que é necessário “um forte impulso” para o bom funcionamento das secções temáticas do CEN, “designadamente a constituição de grupos dinamizadores” e a eleição de coordenadores dos mesmos. “Apelamos ao seu contributo no sentido de encetar diligências necessárias tendentes à concretização deste objectivo”, refere.

