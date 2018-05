Não, não e não. O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reiterou esta terça-feira que caso o primeiro-ministro insista no Palácio de São Lourenço, no Funchal, como local para reunião de trabalho entre ambos, o governante madeirense não vai estar presente.

António Costa visita o arquipélago na próxima segunda-feira, 21, para participar no Dia do Empresário, a convite da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF). Durante a curta visita – de apenas algumas horas – vai reunir com o presidente madeirense para tratar de assuntos pendentes, mas o local que São Bento sugeriu para o encontro está longe de ser consensual.

PUB

“O governo regional da Madeira jamais reunirá no Palácio de São Lourenço”, garantiu Albuquerque à margem de uma cerimónia oficial, estabelecendo uma linha vermelha: “É uma questão de princípio e nós daqui não saímos”.

PUB

A indignação do chefe do executivo madeirense explica-se em poucas palavras. O Palácio de São Lourenço, no Funchal, foi até ao 25 de Abril residência dos governadores-gerais da Madeira, nomeados por Lisboa. Mesmo depois da revolução, o palácio foi sempre visto como uma espécie de símbolo do Estado central. Primeiro, foi residência oficial dos sucessivos ministros da República, indicados pelo Governo, e agora é ‘casa’ do representante da República, que é nomeado por Belém.

Daí que a sugestão do gabinete do primeiro-ministro de reunir no Palácio de São Lourenço seja encarada pelo Funchal como uma provocação. “O tempo dos governadores civis já acabou. Há 42 anos que a Madeira tem órgãos de governo próprios e uma autonomia política”, afirmou Albuquerque, insistindo: “É fundamental perceber que a autonomia consta da Constituição e do Estatuto-Político Administrativo”.

A presidência do governo madeirense apresentou a São Bento três alternativas ao Palácio de São Lourenço, mas ainda não obteve resposta. Quinta Vigia, a sede do executivo regional, é o local habitual para este tipo de encontros, mas Albuquerque apresentou outras duas sugestões: Salão Nobre do Governo Regional e Assembleia Legislativa da Madeira.

A ida de Costa à Madeira acontece num clima de crispação entre Funchal e Lisboa. No arquipélago avolumam-se as acusações, da parte do governo e do PSD, de que o primeiro-ministro está a adiar a resolução de assuntos relacionados com a região autónoma com o pensamento no calendário eleitoral do próximo ano: legislativas regionais e nacionais.

A redução dos juros da dívida do empréstimo concedido à Madeira; o financiamento do novo hospital; as verbas relativas aos subsistemas de saúde e revisão do subsídio de mobilidade aérea são alguns dos temas que a Quinta Vigia quer ver resolvidos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A deslocação do primeiro-ministro à Madeira tem sido marcada pela polémica. O anúncio foi feito através das redes sociais do deputado socialista em São Bento Carlos Pereira, com Albuquerque a não disfarçar o desconforto pela informação não ter seguido os canais institucionais entre os dois governos.

A visita marcou o encerramento do debate desta terça-feira no parlamento madeirense. Carlos Rodrigues, do PSD, considerou “ofensiva” a sugestão, pedindo a todos os mesmos do executivo regional que se recusem a ir ao “beija-mão” do primeiro-ministro.

“O governo regional não é uma delegação da República”, concluiu, enquanto Rui Barreto, do CDS, acusava Costa de “desrespeitar” a autonomia madeirense.

PUB