O tempo das verdades

Os professores portugueses do ensino básico e secundário estão motivados para conseguir provar que quem trabalha tem direito ao reconhecimento do seu empenho, esforço e competência. Poucos são os trabalhadores que não conseguem ver reconhecidos esses valores numa década de trabalho. Mas, este governo quer fazer crer que seria injusto que os professores fossem realmente ressarcidos na progressão das suas carreiras nos quase 10 anos que estiveram congeladas. Quem pode aceitar esta afronta? No próximo sábado estes professores vão mostrar ao país que não desistem de reivindicar aquilo que têm direito. Sempre exigiram o máximo dos professores; e, sempre, sem hesitação, procuram sinalizar os professores com rótulos que lhes tiram a auto-estima. Por outro lado, poucas vezes lhes atribuem os valores que realmente conseguem obter e incutir nos seus alunos. Estamos no tempo do aparecimento das verdades. E a verdade é que os professores vão conseguir mostrar que quem trabalha não pode ser tratado da forma que o pretendem fazer.

Gens Ramos, Porto

Eleições Antecipadas

Teremos drama? Então terminada a seca e ainda sem fogos, na presença da Eurovisão e com a selecção à beira de iniciar um Campeonato do Mundo, com peregrinações a caminho de Fátima e o país cheio de turistas vêm as nossas duas mais proeminentes sumidades políticas, em

tandem, falar-nos de eleições?

Acelerando o tempo político para o aproximar do tempo mediático, proclamou o Presidente na sua vertigem que se o Orçamento do próximo ano não for aprovado convocará eleições antecipadas. E, fino como coral, logo o primeiro-ministro veio aproveitar para cavalgar a onda que o desassossego presidencial gerou dizendo que se os seus parceiros à esquerda não lhe aprovarem o Orçamento para 2019 este governo fica esgotado por perder a sua base de sustentação e deve demitir-se para permitir ao Presidente convocar eleições legislativas. Pois!

Mas seria mesmo preciso antecipar um ano este acto eleitoral, amputando assim um quarto à duração da legislatura? Então se foi nesta Assembleia que o pleno funcionamento da democracia permitiu ao legítimo jogo parlamentar a formação de uma maioria para que governasse um partido que não ganhou as eleições, porque é que num cenário de queda do governo o Presidente não deveria chamar o líder da oposição para tentar governar a partir de outra

maioria que se pudesse vir a formar?

Removido o “diabo” da liderança do PSD e depois de o seu actual líder até já ter assinado acordos com este governo, não estaria o actual primeiro-ministro constituído na obrigação moral de não se opor a tal solução? É que, para que funcionasse, bastaria que o líder do PS tivesse a coerência de oferecer a esta alternativa a mesma atitude cooperante de que tem beneficiado à esquerda para o amparo do seu governo.

Mas pronto! Por antecipação e escusadamente, o nosso desensofrido Presidente já dispensou o nosso avisado primeiro-ministro de se submeter a este possível teste à sua dimensão de homem de Estado.

Joaquim Varela do Nascimento, Ervedal

