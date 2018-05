A Renamo está de luto até 14 de Junho e não tem pressa em iniciar o processo de substituição de Afonso Dhlakama, o líder histórico do maior partido da oposição de Moçambique que morreu no início do mês, disse ao PÚBLICO António Chichone, que durante 15 anos foi representante da Renamo em Portugal. Ainda sem estratégia para a sucessão, a cúpula tem sobre a mesa três cenários possíveis para escolher o sucessor.

A decisão caberá à Comissão Política Nacional da Renamo, que tem 11 membros, e que acaba de nomear o ex-guerrilheiro Ossufo Momade seu novo coordenador, cargo que Dhlakama ocupou até à morte. “É a comissão que vai decidir se o novo líder será escolhido num congresso extraordinário, pelo Conselho Nacional ou por um Conselho Nacional alargado”, disse Chichone, representante da Renamo “em Portugal, Europa e resto do mundo" entre 2002 e 2017 e que hoje, embora seja apenas um militante de base, continua a ser um porta-voz semioficial do partido. O Conselho Nacional tem 100 membros.

Um dos factores desta equação é o dinheiro, uma vez que, como admite Chichone, “pode não haver fundos para fazer um congresso neste momento”. Mas não é o único.

“Fomos apanhados de surpresa com a morte de Sua Excelência o Presidente Afonso Dhlakama”, diz o representante da Renamo em Portugal. “Ele foi um pai, um guia, um mestre. Era um homem com uma dimensão universal. O mobilizador que ele era, o carismático que ele era, o político que ele era, o estratega que ele era... não será fácil de substituir. A dificuldade não seria tão grande se o vazio deixado não fosse tão grande.”

A questão do timing parece ser o menor dos problemas que o partido enfrenta. “O partido não está parado, nem na corda bamba, mas não posso dizer se a eleição do novo líder vai ser daqui a quatro ou seis meses ou depois de amanhã. Pode ser antes das autárquicas [de Outubro] ou depois. É prematuro. Estamos todos expectantes para saber quem vai ser o novo líder, para sairmos desta angústia, mas temos de ter calma, não podemos fazer isto a correr”, diz Chichone. A pressa, diz, interessaria apenas aos “inimigos da Renamo”, aos que quereriam “ver o partido cair do cavalo”.

A única coisa muito clara para Chichone — que é uma voz oficial do partido — é o perfil ideal do sucessor de Afonso Dhlakama: “O partido tem de escolher uma pessoas das bases, uma pessoa humilde, que seja humana e não tenha medo, que tenha esta vocação e que reflicta o sentimento do povo, que tenha um discurso motivador, porque a Renamo é um partido de bases e as bases procuram esse aconchego, e que tem de ser próximo dos militares e dos civis.”

No funeral de Dhlakama, a 9 de Maio, na cidade da Beira, centro do país, Filipe Nyusi, Presidente moçambicano e líder da Frelimo, não só fez um elogio ao antigo rival como apelou a que, em sua homenagem, o processo de paz fosse consolidado e os acordos já feitos fossem respeitados. António Chichone faz o mesmo apelo: “Dhlakama lutou pela democracia em Moçambique até ao seu último suspiro. Morreu na mata, sem médicos, sem remédios. Foi um grande herói de Moçambique. Muitos esperaram uma cisão, mas isso não aconteceu: a morte uniu ainda mais o partido.”

A primeira decisão nesse sentido é concorrer às eleições autárquicas de Outubro. Dhlakama “queria que as pessoas se recenseassem e é isso que temos estado a fazer — apelar ao recenseamento, que está a terminar”, diz Chichone. “A Renamo vai participar nas autárquicas. Não há dúvida. Essa é a melhor forma de honrar Sua Excelência o Presidente Afonso Dhlakama.”

Nyusi e Dhlakama tinham acabado de chegar a acordo quanto à descentralização — um dos três temas delicados por resolver desde o Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, em 1992, entre o então Presidente Joaquim Chissano e Dhlakama. Os governadores das 11 províncias de Moçambique são nomeados pelo Presidente da República e a Renamo há muito que defende que devem ser eleitos por sufrágio universal.

O partido da oposição também propôs alterações sobre os administradores distritais (que são nomeados pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública) e a forma como são eleitos os presidentes dos 53 municípios. “No fim de Fevereiro, os dois líderes [Nyusi e Dhlakama] decidiram que deve haver mudanças e que devia ser o Parlamento a decidir.” O acordo em relação à integração dos antigos guerrilheiros nas forças de segurança também estará muito avançado.

Há o receio, admite Chichone, de que os acordos “sejam postos na prateleira”, agora que Dhlakama está morto e a Renamo não tem presidente. Como muitos moçambicanos e analistas, este porta-voz semioficial acredita que chegou o momento de “mostrar ao mundo que os moçambicanos conseguem entender-se e dar-se bem.” E por isso, neste momento, tem um desejo acima de todos: “Que Deus inspire os nossos representantes na Comissão Política.”

