E se de repente um complexo turístico mudasse não só a paisagem de uma região, mas a economia de um país? O fenómeno dá pelo nome de Baha Mar, prestes a celebrar a terceira e última etapa do seu desenvolvimento nas praias de areia branca de Cable Beach, em Nassau, nas Bahamas.

Há um ano, aterrou na capital Nassau, na ilha de Nova Providência, o Baha Mar, projecto de 4,2 mil milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões de euros) que se apresentou como a "nova geração" de empreendimentos turísticos nas Caraíbas. Hoje estima-se que, graças ao aumento de turistas e ao impulso na economia local gerado pelo Baha Mar, o Produto Interno Bruto das Bahamas experimentará um crescimento de 12% durante os primeiros três anos. Para além disso, o empreendimento já gerou mais de 4000 empregos directos no seu primeiro ano de funcionamento.

O Baha Mar aproveitou o último ILTM para apresentar Rosewood, que assim se junta ao Grand Hyatt (1800 quartos) e o SLS (299 quartos). “É com grande entusiasmo que celebramos a chegada do Rosewood Baha Mar, uma opção de hospedagem envolta em luxo e requinte, características da distinta rede Rosewood Hotels & Resorts”, comentou Graeme Davis, presidente do Baha Mar. "Com três marcas de hotéis de prestígio e todas as opções de entretenimento que caracterizam o complexo, o Baha Mar promete continuar a ser um destino de experiências extraordinárias para que cada um de seus visitantes possa apreciá-lo ao seu estilo", acrescentou.

O Baha Mar foi inaugurado a partir de um plano de abertura gradual de três fases que começou com o hotel Grand Hyatt Baha Mar, o seu Casino (o maior casino das Caraíbas, com 9500 metros quadrados para jogos e entretenimento, mais de mil máquinas de última geração, 126 mesas de jogo, corridas e apostas desportivas, bem como salões exclusivos para grandes apostadores) e um Centro de Convenções, Artes e Entretenimento (com um campo de golfe projectado por Jack Nicklaus, um centro comercial e sete piscinas). A segunda fase foi finalizada no Outono de 2017, quando a SLS Baha Mar abriu portas somando ao complexo variadas opções gastronómicas.

A terceira fase conclui-se no próximo dia 22 de Maio com a inauguração do hotel Rosewood Baha Mar. Os seus 241 quartos e villas somarão um total de 2300 quartos em todo o complexo; todos inspirados por um design colonial britânico, mas com uma essência descontraída que evoca a vida à beira-mar. O Rosewood também oferecerá cinco restaurantes e bares, spas, piscinas e villas.

Um dos pontos mais fortes do Baha Mar é sua ampla oferta gastronómica, com cerca de 40 opções de restaurantes, bares e food trucks na praia. Entre os cardápios destacam-se pratos tradicionais como os bolinhos de caracol, o caril de cordeiro e o arroz com ervilhas.

A Fugas viajou a convite da ILTM

