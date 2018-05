Os 3,26 euros por acção oferecidos pela China Three Gorges na oferta pública de aquisição (OPA) apresentada na semana passada, são, para a EDP, um preço que “não reflecte adequadamente o valor da EDP”. A eléctrica portuguesa considera ainda que o “prémio implícito na oferta é baixo” em comparação com o que se verifica no mercado europeu. Esta é a primeira reacção da EDP à OPA da empresa chinesa, que actualmente detém 23,3% das acções da eléctrica, sendo a sua maior accionista.

PUB

Em comunicado, a empresa informa que o conselho de administração executivo da eléctrica nacional deu início aos procedimentos internos relevantes e que irá pronunciar-se sobre o negócio “em devido tempo”.

PUB