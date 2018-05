A economia portuguesa iniciou 2018 com um ligeiro abrandamento face ao ano passado, provocado por um crescimento das exportações mais baixo do que o das importações e confirmando as projecções que apontam para uma variação do PIB (Produto Interno Bruto) este ano mais baixa do que a registada em 2017.

De acordo com a estimativa rápida para o PIB publicada nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia cresceu 2,1% no primeiro trimestre do ano, face ao período homólogo do ano anterior. No quarto trimestre de 2018, este indicador tinha sido de 2,4%.

Em relação à variação do PIB em cadeia, que tinha sido de 0,7% nos últimos três meses de 2017, o resultado baixou para 0,4% no arranque de 2018.

A economia portuguesa registou, na totalidade do ano de 2017, um crescimento de 2,7%. Para 2018, o Governo está a apontar para um crescimento de 2,3%, valor semelhante ao projectado pela generalidade das instituições internacionais. Para já, no primiero trimestre, o ritmo da economia é ligeiramente mais lento do que o estimado pelo Executivo para o total do ano.

Nesta estimativa rápida, não são ainda apresentados os resultados das diferentes componentes do PIB, mas, de acordo com o INE, a principal explicação para o abrandamento do ritmo de actividade económica está no "contributo mais negativo" da procura externa líquida, isto é, das exportações deduzidas das importações. O INE assinala que, no primeiro trimestre, tanto em termos homólogos como em cadeia, as exportações cresceram menos que as importações.

Pela positiva, destaca-se o comportamento do investimento, que registou um contributo mais positivo para o crescimento tanto em termos homólogos como em cadeia. Já no que diz respeito ao consumo privado, quando se compara com o mesmo período do ano passado, regista-se uma ligeira desaceleração, mas quando se compara com o trimestre imediatamente anterior existe uma ligeira aceleração.

