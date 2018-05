A World Rugby, organismo que tutela o râguebi mundial, anunciou nesta terça-feira que Roménia, Espanha e Bélgica utilizaram jogadores elegíveis durante o Rugby Europe Championship, competição que serve de qualificação para o Mundial 2019, o que origina um verdadeiro terramoto na modalidade.

Com esta decisão, os romenos perdem o apuramento directo para o Campeonato do Mundo, que será realizado no próximo ano no Japão, e que é agora atribuido à Rússia, enquanto a Espanha ficam sem o direito a defrontar Portugal no play-off europeu.

Assim, no próximo dia 9 de Junho, a selecção nacional irá defrontar a Alemanha, em solo germânico. Quem vencer o jogo entre portugueses e alemães, irá depois defrontar Samoa, numa eliminatória a duas mãos: 30 de Junho e 14 de Julho.

