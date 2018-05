O Sporting reagiu esta tarde às suspeitas de um esquema de corrupção e de compra de equipas de arbitragem no campeonato nacional de andebol durante a época de 2016-17, qualificando a manchete do Correio da Manhã como “o primeiro capítulo de uma campanha” destinada a “denegrir a imagem” do clube.

Em causa está a conquista do primeiro título nacional de andebol do Sporting em 16 anos, com um dos supostos intermediários do esquema de corrupção, o empresário Paulo Silva, a declarar ao Correio da Manhã que os "leões" compraram árbitros em partidas dos rivais, nomeadamente num encontro entre o Benfica e o FC Porto em que os "encarnados" terão sido beneficiados de modo a isolar o Sporting no primeiro lugar, à frente do rival "azul e branco". Um dos árbitros da dupla do encontro entre o Benfica e o FC Porto terá recebido 2000 euros para favorecer o clube da Luz.

Ao PÚBLICO, fonte da Procuradoria-Geral da República confirmou que a existência de um inquérito sobre este caso dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto e que está actualmente em segredo de justiça.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) afirmou que irá denunciar o sucedido ao Ministério Público – que, de resto, já confirmou estar a investigar o caso –, e informou que a direcção participará o caso ao Conselho de Disciplina da Federação. A FPA mostra-se ainda “inteiramente disponível” para “colaborar com as entidades competentes" para apurar "eventuais responsabilidades desportivas, civis ou criminais de agentes desportivos filiados na modalidade”.

Entretanto, o Sporting nega as acusações hoje reveladas, dizendo não se rever "em qualquer prática que desvirtue a verdade desportiva ou que sejam ética, moral e socialmente censuráveis", criticando "o modo" como as notícias desta terça-feira estão "construídas" e "a intenção que lhes está associada". "O Sporting CP é um alvo a abater porque é o único clube que, genuinamente, continua a lutar e a querer transparência e verdade desportiva em Portugal", lê-se no comunicado divulgado no site do clube, que diz estar "obviamente disponível para colaborar em todas as diligências que se entendam necessárias", depositando confiança "na justiça e no Estado de Direito".

O comunicado na íntegra:

Em face das notícias vindas hoje a público através do Correio da Manhã, entende o Sporting Clube de Portugal afirmar o seguinte:

1 – Estamos perante o primeiro capítulo de uma campanha, mais uma, que visa exclusivamente denegrir a imagem da instituição Sporting CP, a qual se estenderá, já o sabemos, a todas as modalidades do Clube;

2 – Repudiamos de forma veemente estas notícias, o modo como são construídas e a intenção que lhes está associada. De igual modo, não nos revemos em qualquer práctica que desvirtue a verdade desportiva ou que sejam ética, moral e socialmente censuráveis;

3 – Não deixa de ser espantosa a quantidade de agentes e empresários, que não conhecemos, que se atrevem a falar em público sobre o Sporting CP. Em relação a esses tomaremos as medidas que em cada caso se imponham para que sejam responsabilizados nas instâncias competentes;

4 – Porque não estamos em crise, não vamos, em momento algum, constituir qualquer “gabinete de crise”, apesar de haver uma intenção clara de nos confundirem com vouchers, emails e toupeiras;

5 – O Sporting CP é um alvo a abater porque é o único clube que, genuinamente, continua a lutar e a querer transparência e verdade desportiva em Portugal;

6 – O Sporting CP confia na Justiça e no Estado de Direito e deseja que a alegada investigação anunciada pelo Ministério Público seja célere e que vá até às últimas consequências no apuramento da verdade;

7 – O Sporting CP está obviamente disponível para colaborar em todas as diligências que se entendam necessárias

