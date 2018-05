Jorge Jesus vai estar no domingo a orientar o Sporting na final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves. A garantida foi dada nesta terça-feira pelo Sporting, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

“Em face das notícias vindas a público e à especulação que existe na comunicação social, a Sporting SAD informa que o treinador Jorge Jesus estará a orientar a equipa do Sporting CP na final da Taça de Portugal”, diz o texto.

PUB

PUB

A mensagem do Sporting surge depois de na segunda-feira a equipa técnica ter sido chamada a Alvalade para uma reunião com o presidente do clube. Durante a tarde de segunda-feira, chegou a ser noticiado que Jorge Jesus seria alvo de um processo disciplinar e estava suspenso (terá sido essa a sensação com que o treinador ficou após o encontro com Bruno de Carvalho), mas o presidente do clube de Alvalade acabou por desmentir essa informação em declarações aos jornalistas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Qual processo disciplinar? Eu percebo que vocês [jornalistas] têm de trabalhar, mas nós, administração e Conselho Directivo, também temos de trabalhar. Se o Bruno suspendeu o Jesus, então terão de esperar pelo Bruno, porque o presidente não suspendeu", disse Bruno de Carvalho, negando que o treinador estivesse suspenso de funções.

Bruno de Carvalho, entanto, lembrou que o terceiro lugar (e a consequente exclusão da Liga dos Campeões) custou muito dinheiro ao clube: "O que aconteceu foi o Sporting ter sido derrotado num jogo que muito prejudicou o Sporting, que perdeu muitos milhões de euros que estavam contabilizados na planificação da próxima época, o que vai originar mudanças", disse o presidente, sem explicar quais serão essas alterações. Nas mesmas declarações aos jornalistas, Bruno de Carvalho fugiu às perguntas sobre continuidade de Jorge Jesus na próxima temporada.

Num clima de instabilidade e confronto, o trajecto de Jorge Jesus em Alvalade parece assim estar a chegar ao fim, apesar de ainda ter mais um ano de contrato, pelo qual tem direito a receber mais de sete milhões de euros. Após a reunião com Bruno de Carvalho, o treinador reuniu-se num hotel de Lisboa com o seu advogado.

PUB