O guarda-redes Manuel Neuer, afastado por lesão desde Setembro, é um dos 28 pré-convocados da Alemanha para o Mundial 2018 de futebol, anunciados nesta terça-feira, enquanto Mario Gotze fica de fora.

Neuer, capitão da selecção alemã, fez apenas quatro jogos esta temporada, estando afastado dos relvados desde Setembro, altura em que se lesionou no pé, e foi incluído ao lado de outros três guarda-redes para que possa ser observado até 4 de Junho, altura em que a Alemanha tem de enviar a lista definitiva de 23.

O seleccionador Joachim Löw anunciou uma lista sem grandes surpresas, na qual o maior destaque é a inclusão do avançado do Friburgo Nils Petersen, deixando de fora o jogador do Bayern de Munique Sandro Wagner, incluído na equipa que venceu a Taça das Confederações em 2017.

Outra das ausências de monta é a de Mario Götze, do Borussia Dortmund, autor do golo da vitória da Alemanha frente à Argentina na final do Mundial 2014.

Na Rússia, a Alemanha defende o título de campeã do mundo conquistado no Brasil, estando integrada no grupo F, com México, Suécia e Coreia do Sul.

Lista de 28 pré-convocados

Guarda-redes: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc André ter Stegen (FC Barcelona/Esp) e Kevin Trapp (Paris Saint-Germain/Fra).

Defesas: Jérôme Boateng (Bayern de Munique), Mats Hummels (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Niklas Sule (Bayern de Munique), Mathias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (Colónia), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlim), Antonio Rudiger (Chelsea/ing) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Médios: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain/Fra), Leon Goretzka (Schalke), Ilkay Gundogan (Manchester City/Ing), Sami Khedira (Juventus/Ita), Toni Kroos (Real Madrid/Esp), Thomas Muller (Bayern de Munique), Sebastian Rudy (Bayern de Munique) e Marco Reus (Borussia Dortmund).

Avançados: Mario Gómez (Estugarda), Leroy Sané (Manchester City/Ing), Nils Petersen (Friburgo) e Timo Werner (Leipzig).

