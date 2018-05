A relação entre a equipa vimaranense e o técnico José Peseiro chegou ao fim, três meses depois de o treinador ter assumido funções no clube. Através de um comunicado publicado no site oficial, a administração vimaranense anuncia aos associados a decisão de terminar o vínculo que ligava Peseiro e o Vitória de Guimarães: “A Administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD e a equipa técnica liderada por José Peseiro, entenderam, por mútuo acordo, terminar a ligação iniciada em Fevereiro de 2018.”

O clube, para além de anunciar o fim da ligação com o agora ex-treinador, deixa um agradecimento ao trabalho realizado pela equipa técnica ao longo destes três meses: “A Administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD agradece o profissionalismo, a dedicação e a lealdade que José Peseiro e a sua equipa demonstraram ao longo do período que comandaram a principal equipa profissional de futebol do Vitória Sport Clube. A José Peseiro e à sua equipa técnica, a Administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD deseja os maiores sucessos, tanto profissionais como pessoais”.

Quando Peseiro assumiu o controlo da equipa, à 24ª jornada, os vimaranenses encontravam-se no nono posto, com 29 pontos amealhados. Após a última jornada do campeonato do campeonato, o Vitória de Guimarães terminou exactamente na mesma posição, com 43 pontos, ficando a 32 pontos de um lugar europeu. Na temporada transacta, o clube tinha ficado em quarto lugar, garantindo presença na Liga Europa. Peseiro foi o substituto de Pedro Martins, que orientou o clube durante época e meia.

Dois empates, quatro vitórias e quatro derrotas: foi este o balanço dos dez jogos em que José Peseiro liderou o V.Guimarães, registando o maior triunfo na penúltima jornada, numa vitória em Tondela por 4-1.

José Peseiro, que ainda tinha mais um ano de contracto com o clube, rescinde de forma amigável com o emblema vimaranense que terá agora de encontrar um novo técnico para comandar a equipa na próxima temporada.

Texto editado por Jorge Miguel Matias

