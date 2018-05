A Federação Alemã de Futebol (DBF) prolongou nesta terça-feira até 2022 o contrato com o seleccionador de futebol Joachim Löw, que ocupa o cargo desde 2006 e levou a Alemanha ao título mundial em 2014.

Löw, de 56 anos, continuará a trabalhar com o seu adjunto Thomas Schneider e com o treinador de guarda-redes Andreas Koepke.

A DBF prolongou também o vínculo com Oliver Bierhoff, que irá manter-se como director desportivo da selecção até 2024.

No comando técnico da seleção alemã, que assumiu em 2006 depois de ter sido adjunto de Jurgen Klinsmann, Löw venceu o Mundial2014 e a Taça da Confederações em 2017, tendo sido finalista do campeonato da Europa de 2008, diante da Espanha, ao perder por 1-0.

No Mundial 2018, a Alemanha vai iniciar a defesa do título integrada no grupo F, juntamente com as selecções do México, da Suécia e da Coreia do Sul.

