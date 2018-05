Na época passada, a equipa de andebol do Sporting conquistou o primeiro título de campeão nacional em 16 anos. Agora, esse título pode estar em risco. Na edição desta terça-feira, o Correio da Manhã (CM) põe a descoberto o que qualifica como um sistema de corrupção e de compra de equipas de arbitragem. Alegadamente, os acordos com os árbitros foram feitos para que o Sporting ganhasse, mas também para que o FC Porto, equipa contra a qual os “leões” disputaram o campeonato até ao fim, perdesse.

De acordo com Paulo Silva, um dos intermediários que falou ao CM, os “leões” chegaram a comprar árbitros em partidas dos rivais, como o Benfica-FC Porto. Nesse jogo, Paulo Silva convenceu a equipa de arbitragem a beneficiar o Benfica, de modo a isolar o Sporting no primeiro lugar. Um dos árbitros da dupla do encontro entre o Benfica e o FC Porto terá recebido 2000 euros para favorecer o clube da Luz.

Pagou para que o Benfica ganhasse mas também para que perdesse, no jogo do título disputado a 31 de Maio contra o Sporting, que os “leões” ganharam por 25-23. Nas mensagens divulgadas pelo CM, Silva diz ter oferecido 1500 euros aos árbitros: “Já tratei da situação. Disse-lhes que se ganharmos dou-lhes um brindezinho, falei-lhes no valor, claro, 1,5…. E disse-lhes, pá, pronto ‘Queremos muito ser campeões. Se as coisas estiverem complicadas, eh pá, têm de dar aí uma mãozinha’. Ele garantiu-me que não nos vai prejudicar. E ficou assim a conversa”.

André Geraldes, antigo director de modalidades e braço direito do presidente do clube, estaria no comando da operação, segundo o Correio da Manhã. Paulo Silva, encarregado de pagar aos árbitros, diz nunca ter falado com ele. Era com João Gonçalves, outro intermediário, que acertava valores e trocava mensagens por Whatsapp.

Ao CM, Paulo Silva afirma ter recebido comissões de cerca de 350 euros, mas que agiu, sobretudo, pelo seu sportinguismo. Foi em nome do clube que o empresário da área do futebol agiu. “Só fiz isto para combater a fraude que já existia nas modalidades”, disse.

O intermediário conta que o esquema começou com um árbitro que lhe disse que “podia colaborar” porque até era sportinguista, “e que depois não quis receber um tostão”.

Paulo Silva diz que a equipa da época 2016/2017 era forte e que provavelmente ganharia o campeonato, mas que os árbitros foram subornados como “forma de garantia”. Agora, diz-se arrependido e espera clemência da parte da justiça civil e desportiva pela sua disponibilidade e cooperação.

Segundo o Correio da Manhã, o empresário arrisca-se a uma pena de prisão por corrupção desportiva e o Sporting arrisca-se a perder o título conquistado pela primeira vez ao fim de 16 anos.

Até à hora de publicação desta notícia, nem o Sporting nem a Federação de Andebol de Portugal comentaram a denúncia publicada pelo Correio da Manhã.

